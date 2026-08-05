Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.ED Raid: ବିଶାଖାପାଟନମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାଲା ବିଜୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ED ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୧ରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର EOW ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିବେଶକଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବାରୁ ED ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି।
2.Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ହଷ୍ଟେଲ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ବେଳେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏକାଧିକ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରି ସାମୂହିକ ଭାବେ ଭିସିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡେନମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ (RUTA) ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ, ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ।
3.Weather Report: ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରୁଛି ବର୍ଷା। ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ସମେତ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
4.Srimandira: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପୁଣିଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ପାଟ ଅଗଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ହେଉଛି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
5.Brics Summit: ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ ଯୋଗଦେବେ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ, ନୀତିଗତ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।
6.No Insurance No Fuel: ଦେଶରେ ବୀମା (ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ) ବିନା ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଧ ବୀମା ନଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ANPR (Automatic Number Plate Recognition) କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବୀମା ବିନା ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଇ-ଚାଲାଣ ପଠାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
7.Srimandira: ପୁରୀରେ 'ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍' ନାଁରେ ଏକ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ରରେ SJTAର ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ SJTA ଓ OSD (ସୁରକ୍ଷା) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନାହିଁ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି OSD (ସୁରକ୍ଷା) କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜାଲିଆତି ଘଟଣା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି।
8.Red Sea Attack: ୟେମେନର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ନିକଟ ଲାଲ ସାଗର (Red Sea)ରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ MSV ‘ଫୈଜ ନୂରେ ଓଲିୟା’ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଜାହାଜଟି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜରେ ୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଏବଂ ଜଣେ ୟେମେନୀ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣଟି ହୁଥି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ବନ୍ଦର ସହର ହୋଦେଇଦାହ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦକ୍ଷିଣରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
9.Middle East Tension: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବାର ପରଦିନ କୁଏତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଦାବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା କିମ୍ବା କୁଏତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। 'ୟେରୁସାଲେମ୍ ପୋଷ୍ଟ'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପ୍ସ (IRGC) ତିନୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୁଏତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ସ୍ଥାପନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କୁଏତ ଏବଂ ଇରାକର ବସରା ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରାଯାଇଛି।
10.Meta: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। (IT) ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍. କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ଓ ୬ ରେ ଭାରତରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।।ଆଇଟି (IT) ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟା ଭଳି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍. କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ମେଟାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ (CSAM) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମୁଖ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ।"