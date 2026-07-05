Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Anasara Niti: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ୧୦୮ ଗଡ଼ୁ ସୁବାଷିତ ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅନସର ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦେହରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଅନସର ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଅନସର କାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ।
2.Weather: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣରୁ ଅତିଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
3.Vice-President: ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ସୁରକ୍ଷା, ଯାତାୟାତ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
4.SIR: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଭୋଟରମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ସଂଶୋଧନ, ଯୋଗ କିମ୍ବା ବାଦ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପୁନରୀକ୍ଷଣ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ୧୦ ଜଣ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଛି, ସେନେଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବେ।
5.Trump: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟ୍କିରେ ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାରୁ ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶେଷଯାତ୍ରା କେବଳ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
6.FiFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ମରକ୍କୋ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଶେଷ-୮ରେ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସହ ଆୟୋଜକ କାନାଡାକୁ ୩-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ମରକ୍କୋ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାବେଳେ ଆଜେଡାଇନ ଓନୁହାଇ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି ବିଜୟର ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ୧-୦ରେ ପାରାଗୁଏକୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଗୋଲ୍ ସହ ଏମ୍ବାପେ ପେନାଲ୍ଟିରୁ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
7.OTET: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ୩୧୧ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
8.Jammu Kashmir: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀନଗରର ଚାନପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୨ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି। ନିହତ ଆତଙ୍କୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଏବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି।
9.Khamenei: ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଇରାନର ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଗଚି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମର୍ଥନର ପ୍ରତୀକ। ସୁପ୍ରିମ ଲିଡରଙ୍କ ବିୟୋଗ ସମୟରେ ଇରାନ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ଓ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
10.IND vs ENG T20: ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଭାରତ ୧୯୦ ରନ୍ର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲରମାନେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ହାରର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଉପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଶ୍ରେୟସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଏକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ୧୭ତମ ଓଭରରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ୨୯ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଦଳ ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।