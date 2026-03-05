Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Trending Photos
1.Rajya Sabha Nomination: ଓଡିଶାର ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଓଡିଶାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସନ୍ତୁପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେପିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଆସନକୁ ରୋକିପାରେ।
2.Banakalagi Niti: ଆଜି ଗୁରୁବାର ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବନକଲାଗି ବା ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାତତଃ ୪ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
3.OTET Paper Leak: OTET କେଳେଙ୍କାରୀ, ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍। ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବତନ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜାମିନ। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଜିତନ ମହାରଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାମିନ। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ।
4.Pitabasa Panda Murder Case: ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି ଅସମାପ୍ତ। ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଓ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଅସମାପ୍ତ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଉଭୟଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି।
5.Iran-US War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ଏକ ଫ୍ରିଗେଟ୍ IRIS ଡେନାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ଇରାନ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରିବ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ IRIS ଡେନା ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଘଚିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
6.Nitish Kumar Rajya Sabha: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାରର ଘୋଷଣା କରିବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହେବ।
7.Mahanadi: ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ୨ ଯୁବକ ମୃତ, ୪ ଉଦ୍ଧାର। କନ୍ଦରପୁର ଗାଁ ଅମଙ୍ଗେଇ କୁଦରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ଉଦ୍ଧାର ୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି।
8.Odisha News: ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି କୂଅରେ ପଡିଗଲା ଦନ୍ତାହାତୀ । ୬ ଘଣ୍ଟାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ପରେ କୂଅରୁ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ରେଞ୍ଜ ବନାଯୋଡ଼ି ଗାଁର ଏକ କୂଅରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ହାତୀ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ୩ଟି ଦନ୍ତାହାତୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ଗାଁର ହୃଷି ନାଏକଙ୍କ କୂଅର ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତାହାତୀ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ବନ କର୍ମଚାରୀ ଖବର ପାଇ ହାତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
9.IND vs ENG: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ସନ୍ଧା ୭ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି କର ବା ମର ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତା ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ।
10.Arjun Tendulkar Wedding: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭେଟେରାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୁରୁବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରି ସାନିଆ ଚାନ୍ଦୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହର ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବିବାହରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାହର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳି ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।