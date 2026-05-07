Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3208662
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 07, 2026, 10:50 PM IST

Trending Photos

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Drowning: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ୨ ଛାତ୍ର ମୃତ। ଟାଉନ ଥାନା ମାନସିଂ ବଜାରରେ ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିଲେ ୨ ଛାତ୍ର। ମୃତକ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମର କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର।

2.Balianta Case: ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୪ ଅଟକ। ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ, ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଥାନା ବାହାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋହଲ୍ଲା। ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଗାଁଲୋକ।

3.West Bengal: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ମେ ୭ରୁ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି। ମମତା ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବାରୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବିନି, ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ମମତା।

Add Zee News as a Preferred Source

4.Debagarh Case: ଦେବଗଡ଼ର ବାରକୋଟରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗ୍ରୀଡ ସବଷ୍ଟେସନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

5.CGD Rule: ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବଣ୍ଟନ (CGD) ନୀତି-୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। PNG ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ସହରୀ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବଣ୍ଟନ ତ୍ବରାନ୍ବୀତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ୫ଟି CGD ସଂସ୍ଥା ଅଧିକୃତ। ୯ ଲକ୍ଷ PNG ଘରୋଇ ସଂଯୋଗ ଓ ୨୭୧ଟି CNG ଷ୍ଟେସନ୍ ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ନୋଡାଲ୍ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।

6.Tamilnadu: ତାମିଲନାଡୁରେ କାଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା। TVKକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗ।

7.Jagannath Land: ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିକୁ ଅଧୀନକୁ ନେବେ ସରକାର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାଖାପାଖି ୩୬ ହଜାର ଏକର ଜମିରୁ ୨୫ ରୁ ୨୬% ଜମି ଦଖଲରେ ରହିଛି, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଜରିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

8.Telemedicine Facility: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଜି ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଟା ଓ୍ବାନ ଏମଜି  ସହଭାଗୀତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ପ୍ରଥମ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସୁବିଧାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରାମ, କର୍ମଚାରୀ, ପରିବାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମୟୋଚିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ହାତପାଆନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସହାୟତା ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଟାଟା 1mg ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସୁପର-ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମାଗଣା ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।

9.iriyani Watermelon Case: ୧୧ ଦିନ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇର ପାୟୁଧୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ 'ତରଭୁଜ'କୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ୍ - ଏକ ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତରଭୁଜରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନମୁନାର ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।

10. Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଏକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଡିଏମକେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ହୋଇଥିବା ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Biriyani Watermelon Case
Biriyani Watermelon Case: ବିରିୟାନୀ ପରେ ତରଭୁଜ ଖାଇ ୪ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କ
Ratha yatra
Ratha Yatra: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତିନି ରଥର ୧୬ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି
bhubaneswar news
Bhubaneswar News: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋ
Odisha news
୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସୁବିଧାର ଉଦଘାଟନ କଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
thalapathy vijay
Thalapathy Vijay: ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନେଇ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ