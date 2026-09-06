Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Teachers’ Stir Suspended: ୨୧ ଦିନ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ରେକ୍। ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପରେ ଏ.କେ. ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୮୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ୭୯ଟି ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୨୧ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏବେ ସାମୟିକ ବିରାମ ଲାଗିଛି।
2.Plain crash: ଏୟାର୍ ଶୋ’ ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଗ୍ରୀସ୍ର ତାନାଗ୍ରା ଏୟାର୍ ବେସ୍ରେ ଏୟାର୍ ଶୋ’ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁଇଟି ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ର ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏୟାର୍ ଶୋ’ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
3.Ganesh Chaturthi: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଟଣୀରେ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୂଜା ପାଇଁ ଜଟଣୀର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ରୂପର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
4. Weather Report: ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ରହି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଗରମରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଜି, ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଇଥିବା IMD ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ପ୍ରାୟ ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
5.Odisha Accident: ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟିଲା କାର୍, ୪ ଆହତ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଛକରେ ଏକ କାର୍ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କାର୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧାମନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
6.Nishu Azad: ଜୁନ୍ ୨୩, ୨୦୨୬ରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ନିଶୁ ଆଜାଦଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜକୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ବିପଦ ଥିବା ଦାବି କରି ନିଶୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ନିଶୁ ଆଜାଦ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଓ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
7.US Iran Conflict: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇରାନର ୩ଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଅନୁସାରେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନେଟୱର୍କର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି ନେଟୱର୍କ ଇରାନର ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ତାହାର ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
8.Petrol Diesel Price: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୯୭ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୧୦୦.୬୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୁଲ୍ୟ ଗତ କାଲିର ରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ୧୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୦୨.୧୨ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ୧୧୧.୧୮ ଓ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୮୮ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୬୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
9.Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ଜଣେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE)ଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ବାକି ଥିବା ବିଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପମା ସାହୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି (ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର: OD-29-S-6644) ଯୋଗେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନୟନବିହାରସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦଳ NH 53-A ର ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା।
10.Ind vs Pak: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର ୫୫ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେମା ରାୱତ ଓ ଶ୍ରୀଚରଣୀ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ୮.୪ ଓଭରରେ ୫୬ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଚରଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।