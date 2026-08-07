Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Odisha Flood: ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ୨୪ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷାର ବିପଦ ରହିଥିବାରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୨୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିବାବେଳେ, ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନଥିବାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୧୦ଟି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା କ୍ଷତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୩,୫୬୭ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩୭,୨୯୭ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି।
2.Heavy rain in Delhi-NCRଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ର ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏକପଟେ ଉମସଭରା ଗରମରୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳବନ୍ଦୀ ରାସ୍ତା ଓ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ବାରାପୁଲ୍ଲା ଫ୍ଲାଏଓଭର, ITO, ଛତ୍ତରପୁର ଫାର୍ମ ଅଞ୍ଚଳ, ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଓ ସଙ୍ଗମ ବିହାର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଜଳ ଜମି ରହିଛି। ସଙ୍ଗମ ବିହାରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
3.Odisha Investment: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିବେଶ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୭ଟି MoU ଓ ୧୨ଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟକୁ ₹୪୩,୪୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଆସିବା ସହ ୪୩,୩୧୬ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିଜନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଶିଳ୍ପ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବରଂ କୃଷକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି, ନିବେଶକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
4.UPI: UPI ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ଖବରକୁ ନେଇ ପେମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (PCI) ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। PCI କହିଛି ଯେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) UPI ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ସାଇବର ଠକେଇ ରୋକିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶ କରୁଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ UPI ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି PCI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
5. SI Suspend: ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେଭଟ୍ଟା ଫାଣ୍ଡିର ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ଭରତ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଗାଈଖାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଢାବାରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବୋତଲ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଜର ତାଲିକାରେ କେବଳ ୧୦ ବୋତଲ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଢାବା ମାଲିକ ବଲାଙ୍ଗିର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଏସ୍ପି ଭରତ ସାହୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
6.JPSC Protest News: ଝାରଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ ଚାଲିଥିବା JPSC (ଝାରଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ) ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ AISAର ସଭାପତି ନେହା ବୋରାଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍ୟାହି ଫିଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପିଟିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନେଇଥିଲା।
7.Vigilance Raid: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ (PMAY-G) ଅଧୀନରେ ବୋନସ୍ ଏବଂ ମନରେଗା (MGNREGS) ମଜୁରି ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତି କରାଇବା ନାଁରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ ଜଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ-କମ୍-ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର (ADEO) ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରଙ୍ଗେହାତ ଗିରଫ କରିଛି।
8.Clean Energy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ଲି ମେରିଡିଏନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୭ମ ସିଆଇଆଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଓ ସବୁଜ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ, ଭୁଟାନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିୟନପୋ ଜେମ୍ ସେରିଙ୍ଗ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରା କରୁଣାଥିଲାକେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ CII-EY ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା।
9.Thalapathy Vijay Divorce Case: ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଚେଙ୍ଗଲପଟ୍ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଏହାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସଙ୍ଗୀତା ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିବା ମାନି ମାମଲାର ନିକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
10.Subhadra Yojana 5th Installment: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୫ମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୫ମ କିସ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସ (୮ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏହି ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସରେ ୪ର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।