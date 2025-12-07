Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:06 PM IST

1. Shyok tunnel: ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଲଦାଖ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ୟୋକ୍ ଟନେଲ୍ ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

2.Indigo: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସଙ୍କଟ ସାରା ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକର ବାତିଲ ଓ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଦେଶର ଏକାଧିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ବିମାନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। DGCA 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଛି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜବାବ ନ ମିଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଆସେ ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

3.Gas Blast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଆର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ରୋଷେଇ ଘରର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

4.Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଲାସ୍କା-କାନାଡା ସୀମାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ କାନାଡାର ୟୁକୋନ ଏବଂ ଆଲାସ୍କାର ୟାକୁଟାଟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7 ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପରେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 20 ଥର ପରଝଡ଼ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏପି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଭୂମିକମ୍ପକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଲାସ୍କାର ଜୁନୋରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ମାଇଲ (୩୭୦ କିଲୋମିଟର) ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ୟୁକୋନର ହ୍ୱାଇଟ୍ହର୍ସରୁ ୧୫୫ ମାଇଲ (୨୫୦ କିଲୋମିଟର) ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଲାସ୍କାର ୟାକୁଟାଟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୬ ମାଇଲ (୯୧ କିଲୋମିଟର) ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୬୬୨ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପୀୟ ତରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଗଭୀରତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।

5.Rourkela:  IGHରେ ପୀଡ଼ତାକୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭେଟିଲା ପରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ‘ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ’।

6.Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାତ୍ର ଶହେ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଚାଲିଥିଲା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ବେଆଇନ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ। ବିନା ଯୋଗ୍ଯତାଧାରୀ କରୁଥିଲେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ,ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ବିଭାଗ ର ଚଢଉ। ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ ଏବଂ ଗୃହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଲ କରାଯାଇଛି।

7.Odisha News: ମୋହନା ବ୍ଲକର ଢେପାଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି। ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ କେଉଁଠି ଦୋଳାରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବୁହା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଖଟିଆରେ ବୋହି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନା କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟୋରେ ମା’ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ତ କେଉଁଠି ମୃତ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଶନିବାର ଦିନ ଢେପାଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଖଟିଆରେ ବୋହି ଗର୍ଭବତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣାଯାଇଥିଲା।‌ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଢେପାଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମଣିଢିଅ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

8.Khallikot: ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ବାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଲପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପୋଲିସର ଛାନ୍‌ଭିନ୍‌।

9.Smriti mandhana: ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍ମୃତି-ପଲାସଙ୍କ ବିବାହ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିବାହ ସେରିମୋନି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୂଚନା।

10.Ind vs SA:  ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ୯ ତାରିଖ ବାରବାଟୀ T-20 ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଭୟ ଟିମ୍‌। କାଲି ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୧ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେଟ୍‌ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌। ସୂଚନା ଦେଲେ OCA ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ଲଡ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍‌’, ନେଟ୍‌ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲା ରହିବ’। ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାରବାଟୀ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍‌ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି’

