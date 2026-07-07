Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର....

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଥରେ ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 07, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:25 AM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ! ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା, ଶ୍ରେୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...
vk pandian56 min ago
2
Pakhala Guinness World Record1 hr ago
3
weather report1 hr ago
4
top 10 news todayJul 06
5
Odia NewsJul 06