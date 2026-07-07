Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର....

1.Crime News: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଥରେ ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
2.Beauty mahanti: କଟକର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଉଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରୁ ପୋଲିସ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
3.Jammu & Kashmir: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାର ଥାଥ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଓ ଜାମିଆ ମସଜିଦ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଘର ଓ ଗାଡ଼ିର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଦୁଅ, ପଥର ଓ ମାଟି ସହର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ବଟୋଟେ-ଡୋଡା-କିଶ୍ତୱାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (NH-244)କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ।
4.Maithili Thakur: ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ଅଲୀନଗର ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ଏକ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଏକ କଥିତ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଭାଇରାଲ୍ ଅଡିଓର ସତ୍ୟତା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିବା ଗୌତମ ଝା ନାମକ ଯୁବକ ଏହି ଅଡିଓ ତାଙ୍କ ଏବଂ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବୋଲି ଦାବି କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
5. VK Pandian: ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ମଡେଲ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହି ଗସ୍ତ ଭେନେଜୁଏଲା ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଧାରରେ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ବିଜେଡି ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଷ୍ଟ ଓ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ବିପଦ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି।
6.Weather Report: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୭ରୁ ୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୭ରୁ ୧୨ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରିରୁ ଅତି ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୭ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୮:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୭ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
7.Odisha Politics: ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ପଖାଳକୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ପଖାଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛି। ସେହିସହ ବିଜେପି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି।
8.Ratha yatra: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ଵରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି କେରଳରେ ଓଣମ୍ ପର୍ବ ପାଇଁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
9.Strait of Hormuz Crisis: ମଧ୍ୟପୂର୍ବରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁଇଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଉଭୟ ଜାହାଜର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନାବିକଙ୍କ ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟପୂର୍ବର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
10.FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସ୍ପେନ୍ ନିକଟରେ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଫୁଟବଲ୍ ମହାତାରକା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୬ଟି ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ୨୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୧ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ପରାଜୟ ସହ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।