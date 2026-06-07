Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Cylinder Price Hike: ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁପ ପୁଣି ଥରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ଥାନ-ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶର ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ (LPG)ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୨୯ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ଦର ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ₹୯୧୩ ପରିବର୍ତ୍ତେ ₹୯୪୨ ରେ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ରେ, ଏକ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୬୦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
2.Vigilance raid: ବାଲିଗୁଡ଼ା କୁବେର ITDA ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକର୍ରୁ ମିଳିଲା ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା। AEE ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍। କେଶୁରାର ୨ଟି ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଲକର୍ରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଠାବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକର୍ରୁ ୩୪୧ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଠାବ। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୫ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ସହ ୧୪ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ର ସନ୍ଧାନ। ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମାରାଶି ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୫ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଲକର୍ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସୂଚନା।
3.Odisha Industry: ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବୈଠକରେ ୨୪ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବୈଠକରେ ୩,୭୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୯ ହଜାର ୯୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।
4.Weather Report: ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ, ଆଜିକାଲି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଭଲ ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ କେରଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଆ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ ଏବଂ ମାହେ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କିଛି ମାତ୍ରରେ ଖରା ଗରମରୁ ହାଲୁକା ତ୍ରାହି ଦେଉଛି। ଆଜି ତଥା ଜୁନ୍ ୭ରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
5.Chandrika Hembram: ମେଧାବୀ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାଆ ହୀରାମଣି ହାଂସଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ କଟକ ନିକଟ କାଠଯୋଡି ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତିର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଧାରା ୧୦୮ (ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା) ଏବଂ ୩୪ (ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ନଂ ୨୮୩ ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଗଠନ କରିଛି।
6.Odisha News: ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା ସଫଳତାରେ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (ଏମ୍ସ) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରୁ ଏକ ବିରଳ ୭ କିଲୋଗ୍ରାମର ବିଶାଳ ଟ୍ୟୁମରକୁ ସଫଳତାର ସହ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାର ଜଣେ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ରୋଗୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ହାତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ହାତର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଫୁଲାରୁ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଏହି ପିଣ୍ଡ ଏକ ବଡ଼, ଝୁଲନ୍ତା ଟ୍ୟୁମରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
7.Plastic Currency Notes: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (Reserve Bank Of India) ଦେଶର ମୁଦ୍ରାରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ କାଗଜ ନୋଟକୁ ପଲିମର (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍) ମୁଦ୍ରା ନୋଟ ସହିତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ କରିବାର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବଜାରରେ ନଗଦ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି।
8.Lalu Yadav: ଲାଲୁ ଯାଦବ ଓ ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କ ଘର ଜଗିଛନ୍ତି RJD ଠେଙ୍ଗାଧାରୀ । ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ । RJD କର୍ମୀ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ପାଟ୍ନା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଜଗିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏପରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ରୋହିନୀ।
9.TPCODL ଅଧୀନରେ ଥିବା ନରସିଂହପୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସେକ୍ସନର ଲାଇନ ମ୍ୟାନ-ଏ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ ନିକଟରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ନେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
10.Vaibhav: ବୈଭବଙ୍କୁ ସିନିୟର ଦଳରେ ଚୟନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଚୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଭରପୁର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସାମିଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଗରକରଙ୍କ ମତ। ଯେଉଁ ବଲ୍ରେ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଫର୍ମାଟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଘରୋଇ ସିଜିନରେ ରେଡ୍ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ରେଡ୍ ବଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।