Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1. Odisha Weather Update: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପାଗ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମାନଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
2. Salandi River: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବ ଅବଧିର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଘାଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୭ ଫୁଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୬ ଫୁଟ୍ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆଖୁଆପଦାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୧୭.୩୩ ମିଟରରେ ରହିଛି।ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ିଛି।
3.Schools Closed: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିବା, ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
4.100% Tariff: ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରୁଷ ଓ ଇରାନ୍ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍କସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ନାମକ ଏହି ବିଲ୍ଟି ଶୁକ୍ରବାର ୮୬-୧୧ ଭୋଟରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ରୁଷର ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ବଡ଼ କ୍ରେତା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାକୁ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛି।
5.NEET Paper Leak: ନିଟ୍-ୟୁଜି ୨୦୨୬ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏଥିରେ NTA ସହ ଜଡ଼ିତ ୩ ଜଣ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ସିବିଆଇର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ଗୋପନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏବଂ ଲାଭାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୂମିକା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି।
6.Adulterated Food: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ମିଲାୱଟ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅଟା, ପନିର ଓ ଘିଅ ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମିଲାୱଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଟାର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟାଲକମ୍ ପାଉଡର ଭଳି ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ପନିର ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେଶୀ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛି।
7.Crude Oil Price:ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟ୍ରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଓମାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଏକ ସମ୍ମତି ହେବାର ଆଶା ଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତଣାପୋଡ଼ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୧.୦୬ ଡଲାର ବଢ଼ି ୮୩.୫୫ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି WTI କ୍ରୁଡ୍ ୮୯ ସେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ୭୮.୧୮ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
8.Petrol Diesel Price: ଆଜି ଶନିବାର ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତୈଳଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ଦେଶର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୮୫ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୧୦୦.୫୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୁଲ୍ୟ ଗତ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ୩୫ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୦୨.୧୨ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ୧୧୧.୧୮ ଓ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୮୮ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୬୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
9.Rishabh Pant: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଜ ବେସ୍କୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଜମି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଜ ବେସ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଜମି ଖୋଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜମି ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ‘ନାଇଟମେୟାର’ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ପନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
10.Shubman Gill: ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଲେଭେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇନଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଆଘାତକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଗିଲ୍ ଏକାଧିକ ଥର ଆଘାତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବାରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।