Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Odisha Assembly: ରାଜ୍ୟର ସର୍ବସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସୋମବାର (ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ) ଦିନ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ, ଉପଖଣ୍ଡ ତଥା ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।
2.IndiGo disruption: ସୋମବାର ଦିନ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର "ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଷ୍ଟରିଂ ସମସ୍ୟା"ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନୂଆ AMSS (ଏଭିଏସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍)ରୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କେତେକ ଲୋକ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ IndiGoର ଏକ ଅପରେସନାଲ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। AMSS ର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସରକାର ନିରନ୍ତର IndiGo ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
3.Witner Session:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ'ର ୧୫୦ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଶାସକ ଦଳ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ଗୋଇ ଖୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
5.Konark Sun Temple: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ଲାଗି ଏଏସ୍ଆଇର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଖମାରୀ ଓ ଏଏସ୍ଆଇର ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ଏକେ ବାସାଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟି ରବିବାର କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଏସ୍ଆଇ ପୁରୀ ସର୍କଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡିବି ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ସହିତ କମିଟି ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରି ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଟିକିନିଖି ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଗର୍ଭଗୃହର ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
6.Malkangiri: ତେଜୁଛି ଏମ୍ଭି-୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା କଳି। ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏମ୍ଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଘର, ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ସତ୍ତ୍ବେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ। କାଲି ପୋଡ଼ାଜଳା ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଖେଲଗୁଡ଼ାରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଅସ୍ତଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
7.Odisha Crime: ୨ ବର୍ଷରେ ୧୨୫୨ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ମାମଲାରେ ୧୬୯୫ ଗିରଫ। ୨୦୨୩ରେ ୬୨୨ ମାମଲାରେ ୮୭୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ରେ ୬୩୦ ମାମଲାରେ ୮୧୬ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ରେ ସର୍ବାଧିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୮୮, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୬୫ ଗିରଫ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୪୭ଟି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
8.Odisha Weather Report: ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୋଳ, ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ। ପାହାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଖସିବ।
9.Surya kumar Yadav: ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । T-20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ବକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ୨୦୨୪ T-20 ବିଶ୍ବକପ୍ ପରଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ । ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନରେ ବେଶୀ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଗତ ୫/୬ଟି ସିରିଜ୍ରେ କରିନୁ କିମ୍ୱା ଆଗକୁ ବି ବେଶୀ ଅଦଳବଦଳ କରିବୁନାହିଁ । ଗିଲ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବେ । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
10.Humane Sagar: ଟିଟଲାଗଡରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କବରସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଓଲିଉଡର କିଛି କଳାକାର। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ସହ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ କହି ବି ପାରୁନି କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି । କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ । ଇଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଯେ, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଈଟା ଏତେ ଜଲଦି ଯିବ ସେଇଟା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି।