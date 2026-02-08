Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Accident News: ଦିଗପହଣ୍ଡିଠାରେ କାର୍- ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୨ ମୃତ। ୨ ମୃତକ ଓ ୫ ଗୁରୁତର ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ୍ ପାତିସୋନପୁର ଗ୍ରାମର.. ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ CMRFରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
2.Bikram Panda: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଜେଲ୍ରୁ MKCG ମେଡିକାଲ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ MKCG ମେଡିକାଲ୍ ନେବାବେଳେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। 'ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଅଯଥାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଫସା ଯାଇଛି’। ‘ମୋତେ ଓ ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି’। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି । ୪ ମାସ ହେଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବି ଅସୁବିଧା କରାଯାଉଛି’। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପୂରା ଭରସା ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବି’ ବୋଲି ବିକ୍ରମ କହିଛନ୍ତି।
3.Sarojini Tarai: ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ ତରାଇ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ୍। ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍।
4.Kawasi Laxman: ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମନା। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ହେବନି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏବେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରହଣୀ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କବାସୀ ଲାଖମା। ମଦ ସ୍କାମ୍ ରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଲାଖମା।
5.Odisha News:ଭଦ୍ରକ: ମଝି ସମୁଦ୍ର ରେ ନାବିକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ଟିମ। ନାବିକ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଥକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ କ୍ରମେ ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିର ଏକ ଟିମ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଓ଼ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ବେନ୍ତାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କେଶପୁର ଗୋପାଳବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
6.Surajkunda Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁରଜକୁଣ୍ଡ ମେଳାରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଫାଟକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପିଲା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୋଳି ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଡେପୁଟି କମିଶନର (ଡିସି) ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ, ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।
7.Bhubaneswar: ବିବାହ ମଣ୍ଡପରୁ କନ୍ୟାର ଗିଫ୍ଟ ଚୋରି କରି ଚମ୍ପଟ୍। ଗିଫ୍ଟ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ସାଢ଼େ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚୋର ଛୁ। ବରଯାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଆସି ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଲେ, ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟାପକ୍ଷ।
8.Paddy Procurement: ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି କହିଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ବଡ଼ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ବର୍ଷ ୫ ଶହ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ବିକିଥିଲେ, ଏଥର କ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା। ୧୫ ଦିନ ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ମିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ନ ଥିବାରୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିରେ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ବଦ୍ନାମ କରିବାକୁ ଫେକ୍ ଚାଷୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବ।
9.Odisha Crime: ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏହାପରେ ଘରେ ପଶି ୬୦ ହଜାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟିନେଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ପାଟପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା।
10.Operation Herof: ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (BLA) ଏକ ଚମକାଇଦେବା ଭଳି ଦାବି କରିଛି। BLA ଅପରେସନ୍ ହେରୋଫ୍ ୨.୦ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନ୍ ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। BLA କହିଛି ଯେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ୧୪ଟି ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସଂଗଠିତ ସାମରିକ ଅପରେସନ୍ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ।