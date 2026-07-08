Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Vigilance Raid: ଜୟପୁର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଜଣେ ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେହାତ ଧରିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଜୟପୁର ସହ କଟକର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଓ ତଲାସି ଚାଲିଛି। ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
2.Accident:ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ନିକଟ ଏନଏଚ୍-୧୬ର ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର କୁଣ୍ଡାପୁରରେ ଏକ ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଟ୍ରକ ପଛପଟୁ ଏକ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ କାରରେ ଥିବା ୧୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବସ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
3.Iran-USA Conflict: ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବନ୍ଦର ଆବାସ ଅଞ୍ଚଳର ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସିରିକ, କେଶେମ ଦ୍ୱୀପ ସମେତ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେରିକା ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଇରାନ କାତାର ଓ ସାଉଦି ଆରବର ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ତିବ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ତୈଳ ପରିବହନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
4.Doctor's Strike: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ୫ ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଟିରେ GA & PG ବିଭାଗ ସଚିବ, ଆଇନ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦାବି ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କମିଟି ଆଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁପାରିସ ଦେବ।
5.PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଯୋଗ୍ୟାକାର୍ତା ସ୍ଥିତ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପ୍ରାମ୍ବାନନ୍ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ।
6.Weather News: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୮ ଜୁଲାଇ ପାଇଁ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରି ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛି। IMDର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କେରଳ ସମେତ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ୮୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
7.Air India: ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର AI-816 ବିମାନର ଟେକ୍ଅଫ୍ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ରନୱେକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରିନଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ AI-816ର ଟେକ୍ଅଫ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ବିମାନକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ରାତି ୧୦ଟାରୁ ୧୦:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
8.Mumbai: ନବୀ ମୁମ୍ବାଇର ତଲୋଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଉ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
9.ENG vs IND, 3rd T20I: ନଟିଂହାମର ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇ ଦଳ ମାତ୍ର ୭୬ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୨୫ ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟର ଖାତା ଖୋଲିପାରିନାହିଁ।
10.Fifa 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ବେଲଜିୟମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୩-୨ ଗୋଲରେ ଇଜିପ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପକ୍ଷରୁ ରୋମେରୋ, ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଓ ଏଞ୍ଜୋ ଗୋଲ୍ କରିଥିବାବେଳେ, ଇଜିପ୍ଟ ପାଇଁ ଇବ୍ରାହିମ ଓ କିକୋ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଲଜିୟମ ଟାଇବ୍ରେକରରେ ୪-୩ ଗୋଲରେ କଲମ୍ବିଆକୁ ହରାଇ ଶେଷ ଆଠରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମୁକାବିଲା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ସହ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବେଲଜିୟମ ସ୍ପେନକୁ ସାମ୍ନା କରିବ।