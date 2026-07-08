Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ଜୟପୁର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଜଣେ ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେହାତ ଧରିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଜୟପୁର ସହ କଟକର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଓ ତଲାସି ଚାଲିଛି। ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭି

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 08, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:02 AM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ସହ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
weather report1 hr ago
2
top 10 news todayJul 07
3
RD UniversityJul 07
4
Odia NewsJul 07
5
Odisha newsJul 07