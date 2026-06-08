Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.BJD: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ କଥିତ ନିଖୋଜ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ୍ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ହଜିଯାଇଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଫାଇଲ୍ ନିଖୋଜ ହେବାର ନାଟକ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି।
2.NEET: ଜୁନ୍ ୨୧ NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହର ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲା NTA। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନଂ ଓ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶସ ଦିଆଯାଇଛି। neet.nta.nic.in ସାଇଟ୍ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଥମ NEET-UG ବାତିଲ୍ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି।
3.Malkangiri: ମାଲକାନଗିରିରେ ପୋଟେରୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକ ମୃତ। ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବକ। ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଓର୍କେଲ ପୋଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ। ମୃତ ଯୁବକ କରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏମ୍ଭି ୩୬ ଗାଁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା।
4.Plane Crash: ଲା ରୋମାନା ଏୟାରପୋର୍ଟ ରନ୍ୱେରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପାଇଲଟ୍ ଓ ସହ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ଘୋଷଣା କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ରନ୍ୱେରେ ଦୁର୍ଘଟଣା।
5.Cuttack Khan Nagar: କଟକ ଖାନନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଜଳିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ରୋଗୀ ଓ ଗାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖାନନଗର ଛକରୁ ପୁରୀଘାଟ ଆଡେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
6.INDIA Bloc: ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମେଳମେଶରେ ଗଠିତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମହାବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଟର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଡିଏମକେ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଏକତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଉପରେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଶିବିରର ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ସଂସଦୀୟ ରଣନୀତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତେବେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳର ମେଣ୍ଟରୁ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିରୋଧୀ ଏକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
7.Middle east Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଏକାସାଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି।
8.Weather Update: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୮ ଜୁନ ପାଇଁ ଦେଶର ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ତଥା ଜୁନ୍ ୮ରେ ରାଜ୍ୟର ୨୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
9.Sports: କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ନ ହେଲେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବହୁମୂଖୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି’ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
10.Soumya Ranjan Case: ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୌଜପୁର ଗାଁରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୌମ୍ୟ ମା’ଙ୍କଠାରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଡାଏରୀ ନେଇଛନ୍ତି । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ। ଅଡ଼ଶପୁର ସ୍ଥିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରେଲୱେ ଓ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ADGଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ।