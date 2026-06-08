Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ କଥିତ ନିଖୋଜ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ୍ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 08, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:07 AM IST
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ୨୦୨୯ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କସରତ
INDIA Bloc meeting 20263 min ago
2
earthquake25 min ago
3
Petrol Diesel price34 min ago
4
Top 10 news1 hr ago
5
#BJD #OdishaPolitics #MohanMajhi #BJP #OdishaNews #BreakingNews #PoliticalRow #CMO #OdishaGovernment #BJDvsBJP #InvestigationReport #OdishaUpdates #PoliticalNews #FileControversy #JababMaguchiOdisha1 hr ago