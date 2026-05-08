Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Trending Photos
1.Tamilnadu Politics: ତାମିଲନାଡୁରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ। ବିଜୟଙ୍କୁ ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍ ଓ VCKର ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା। ବାମ ଦଳର ୪ ଓ VCKର ୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା। ଟିଭିକେ ନିକଟରେ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା ସୂଚନା। ସେପଟେ ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ। ୩ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କରିବେ ସାକ୍ଷାତ।
2.Balianta Case: ଲୋକସେବା ଭବନରେ 'ବାଲିଅନ୍ତା' ବୈଠକ ପରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେପଟେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପିଟିପିଟି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫୁଲନଖରା ନିଆଳି ରାସ୍ତା ମୌଜପୁରରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
3.Talcher: ଳଚେର ଉପନଗରପାଳ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ ପୌରପାଳିକାର ୧୬ କାଉନସିଲର, ଅନୁଗୁଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାବିପତ୍ର। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅଫିସ୍ ଆସୁ ନଥିବା, ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଉପନଗରପାଳଙ୍କଙ୍କ ମନମୁଖୀ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
4.TARA: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 'TARA'ର ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ। DRDO ଓ ବାୟୁସେନାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ, ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ (TARA)ର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। 'TARA' ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଅସ୍ତ୍ର। ଅଣଗାଇଡେଡ୍ ୱାରହେଡ୍କୁ ଏହା ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ଭୂମି ଆଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏହା ସହଜରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ।
5.Odisha News: ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସେକ୍ଟର ୭ ବେଳାଭୂମି ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ୩ ଯୁବକ। ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୩ ଯୁବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଦୀପ ରୟ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଅରଜୀତ ପଞ୍ଜା, ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜିତ୍ ପଞ୍ଜା ଅଛନ୍ତି। ୩ ଯୁବକ ପୁରୀ ମହୋଦଧି ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ।
6.Amarendra Das: ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଆଜି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ର୍ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,ଗମନାଗମନ, ନିଯୁକ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମସ୍ୟା କୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଜିଲ୍ଲା ର୍ ବିକାଶ କିପରି ହୋଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ର୍ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ର୍ ଉର୍ଣ୍ଣତି କରଣ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ର୍ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି।
7.West Bengal New CM: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ସେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏହା ପରେ, ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ନୂତନ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଐତିହାସିକ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବେଙ୍ଗଲ ନୂଆ ସରକାରରେ ରହିପାରନ୍ତି ୨ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଆଯିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
8.Weather Report: ଚଳିତ ମଇ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ୧୨/୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନରୁ ଏହି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।
9.BJP: ଚେନ୍ନାଇର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ଚାଲିଛି ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ୨୭ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଭାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମେନନ, ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ସୁଧାକର ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏନ. ନାଗେନ୍ଦ୍ରନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
10.USA Investment Summit: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ୨୦୨୬ ସିଲେକ୍ଟ ୟୁଏସ୍ଏ ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଏକ ଦାବି କରିଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାରେ 20.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 1.71 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ନିବେଶ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିବେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।