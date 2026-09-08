Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.CM Mohan Majhi: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ UAE ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ UAEରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାରତ-ୟୁଏଇ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଓ IPICOLର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ UAEର ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶକ, ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶକ୍ତି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିବେଶର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି।
2.OMFED: ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ’ ଫେଡେରେସନ୍ (OMFED) ଦୁଧ ସଂଗ୍ରହ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ₹୨ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରୁ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଗୋଖାଦ୍ୟ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ଚାରା ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ରହିଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ଦର ବଢ଼ାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।
3.Pralambasura Vadha: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ନୀତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀବଳରାମ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବିଶେଷ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିଶେଷ ବେଶ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।
4.Puri Jagannath Temple:ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡିତ ଆଉ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଓ ପରିଚୟକୁ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର’, ‘ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର’ ଏବଂ ‘ଶ୍ରୀନହର’ ନାମକୁ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର’ ନାମକୁ ଶ୍ରେଣୀ ୧୯ ଓ ୪୫ରେ, ‘ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର’କୁ ଶ୍ରେଣୀ ୧୪ ଓ ୪୫ରେ ଏବଂ ‘ଶ୍ରୀନହର’କୁ ଶ୍ରେଣୀ ୧୯ରେ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’, ‘ପତିତପାବନ’ ଏବଂ ‘ନୀଳଚକ୍ର’ ଲୋଗୋ ସମେତ ତିନୋଟି ପ୍ରତୀକ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’, ‘ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର’, ‘ମହାପ୍ରସାଦ’, ‘ନୀଳଚକ୍ର’ ଏବଂ ‘କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ’ ଭଳି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ନାମ ଓ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
5.Bank Loot: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖପରାପଦା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୪ରୁ ୬ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋଲେରୋରେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ଓ ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
6.Ganja Seized: ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ଧରିଛି ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଏକ କଣ୍ଟେନରରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପାଖାପାଖି ୧୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଣ୍ଟେନରରୁ ୪୮ ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ସେନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
7.POCSO Verdict: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ରମ୍ଭା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ (DLSA)କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପରେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
8.Vigilance Raid: ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବୃଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ହେରଫେର ଓ ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ୩ ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରୁ ମୋଟ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପତି, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର (PEO), କଖରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ; ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାଗସିଂ, ପୂର୍ବତନ PEO, କୁମ୍ଭାରମୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗୌତମ ଦଳାଇ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ-କମ୍-ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତିନିଜଣଙ୍କର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
9.Traffic Advisory: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୨ରୁ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ BRICS ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ସହ ରୁଟ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଜରୁରୀ ନଥିଲେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
10.Indian Hockey Team: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ (HI) ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଭାବେ ନୀଳକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, କେସରିଆ ବା ସାଫ୍ରନ୍ ରଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ଜର୍ସି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଫ୍ରନ୍ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।