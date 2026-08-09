Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Heavy Rain Alert: ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କେଉଁଠି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଆଜି ରବିବାର, ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବା ସହ ଭାରୀ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ସତର୍କତା ଅନୁସାରେ ଆଜି ୧୫ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
2.Odisha Weather: ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ ହୋଇଛି।ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନ ବହିପାରେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
3.Ghar Ghar Triranga: ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ। ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଦେଶର ଗୌରବ ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି।
4.CM Mohan Majhi: ‘ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ GEN-Z ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମ, ଏକତା ଓ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବାହ୍ୟଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଯୁବବର୍ଗ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର କୁପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବଶକ୍ତିର ଏକତା ହିଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। କୌଣସି ବାହ୍ୟଶକ୍ତି ଯେପରି ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକତାବଦ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ‘ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା’ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
5.PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍କୁ ନେଇ ସିନେଟରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
6.Lashkar-e-Taiba: ପାକିସ୍ତାନରେ ଲଶ୍କର-ଏ-ତଇବା (LeT) ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କାରି ସଇଦ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜ ଇସଲାମାବାଦର କୁବା ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟଳିପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
7. LPG eKYC: ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ eKYC ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜରୁରୀ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। LPG କନେକ୍ସନ୍ର ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ eKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ eKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।eKYC ଅପଡେଟ୍ ନଥିଲେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ, ସବସିଡି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ LPG କମ୍ପାନୀର ଅଧିକୃତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଓ ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବା ଉଚିତ।
8.Flood: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ଉଭୟ ନଦୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।ରାଜଘାଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୭ ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ଏବେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ ୧୬ ଫୁଟ୍ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଠାରୁ ଜଳସ୍ତର ଅଳ୍ପ ତଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ୍ର ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
9.NEET-UG ପେପର ଲିକ୍ ଓ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ପୁଣି ତେଜ ହୋଇଛି। ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ Gen Z ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ NEET ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଗୁମରାହ କରିବାକୁ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି।
10.Milk Price Hike: ଦେଶରେ ଦରଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ଦୁଗ୍ଧର ଦାମ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଦର ବଢ଼ିବା ସହ ଦହି, ପନିର ଓ ଅନ୍ୟ ଡେୟରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।ଏହି ଦରବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସକାଳର ଚା’ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଓ ଘରେ ଦହି-ପନିର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।