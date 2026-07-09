Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Hirakud Dam: ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆଜି (୯ ଜୁଲାଇ) ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯିବ।
2.Rayagada: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଛତୁ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଗୁରୁତର ଆହତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
3.Malyagiri Missing: ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର ୭ ଜଣିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗତକାଲି ଖୁଲୁଡି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
4.Srimandira: ପୁଣିଥରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡ୍ରୋନଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ି ନୀଳଚକ୍ର ସମେତ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା, ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଡ୍ରୋନଟି କିଏ ଉଡ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ତାହାର ଖୋଜଖବର ଚାଲିଛି।
5.US Iran Conflict: ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ଓ କୌଶଳଗତ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକାଶପଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବନ୍ଦର ଆବାସ, ଚାବାହାର ବନ୍ଦର, ସିରିକ୍, ଅବୁ ମୁସା ଦ୍ୱୀପ, କୋନାରକ୍ ଓ ବୁଶେହର ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।
6.Weather Report: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୁଣି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୯ ଜୁଲାଇ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ସମେତ ଦେଶର ୨୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ୋ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୯୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି IMD ସତର୍କ କରିଛି।
7.LPG Cylinder: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳରେ HPCL ପାତାଳଗଙ୍ଗା LPG ବୋଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ଟି ଭର୍ତ୍ତି ଓ ଖାଲି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାତାଳଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଭାସିଯାଇଛି।ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଶନ ଜାୱାଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା କୌଣସି LPG ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରକୁ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ୟାସ ଅଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ତେଣୁ କୌତୁହଳବଶତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
8.Donald Trump: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ପଥ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେରିକା ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ରହିଛି।
9.Maharastra: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପିମ୍ପ୍ରି-ଚିଞ୍ଚୱଡ଼ର ମୋଶି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବହୁତଳ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NDRF, ସେନା, ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହଟାଇ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
10.India Railway: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ AC କୁପେକୁ ବେଲୁନ ଓ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ୧୧୦୦୨ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଦମ୍ପତି ନିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ AC କୁପେକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ଡେକୋରେଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜାଲନା ଷ୍ଟେସନରେ ଅନୁମତି ବିନା ଡେକୋରେଟର କୋଚ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିସହିତ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ଓ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।