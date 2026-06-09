Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Digha Jagannath Temple: ‘ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ନାମକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ‘ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ବଦଳରେ ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଦୀଘା’ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ‘ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ନାମକରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି।
2.Munna Mohanty: ପୋଲିସ ଏସ ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ମୁନ୍ନା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଝଟ୍କା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନ୍ନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନରେ ଥିବା ମୁନ୍ନାଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି ମୁନ୍ନା।
3.Drowning Death: ପାଲଲହଡ଼ାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ। ସରାଙ୍ଗର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ସମସ୍ତ ୩ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଗତକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ୩ ସାଙ୍ଗ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଘାଟରେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ୩ ସାଙ୍ଗ।
4.Odisha News: ବରଗଡ଼ର ଏ-କ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତିନି ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ,ବରଗଡର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଂଜିନିୟର ମଦନ ମୋହନ ସେଠୀ,ଭେଡେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଂଜିନିୟର ରାଜ୍ କୁମାର ମିଶ୍ର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଏବଂବରଗଡ଼ କେନାଲ୍ ସେକ୍ସନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଂଜିନିୟର ରଂଜନ ପଟେଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି।
5.INDIA Alliance Meeting: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ବିରୋଧୀ INDIA ମେଣ୍ଟର ୨୩ଟି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମତଭେଦକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ଶିବସେନା (UBT) ନେତା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେବେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୨୩ଟି ଦଳ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି।
6.Weather Report: ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏଥି ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଏକ ନୂଆ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ୨୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଜୁନ୍ ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆସାମରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
7.PM Ujjwala Yojana: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଷକୁ ୯ରୁ କମାଇ ୪ କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ସହାୟତା କମାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଓ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳାବଜାରୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କେତେକ ଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
7.Khan sir vs Roushon sir:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖାନ ସାର୍ କୋଚିଂ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଟନା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 2 ରାତିରେ ଖାନ ସାର୍ କୋଚିଂ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ ପାଟନାର ବେଉର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଥିଲେ। ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଜାଗର କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
8.Odisha News: ଜାରି ରହିଛି ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ଏ-ହି ଅଭିଯାନରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଛତିଶଗଡର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ଓ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ଥିବା କିରିମିଟି ଓ କଟୁଆପଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରିଛି। ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, (IED), ଗ୍ରେନେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। (BSF) ବିଏସଏଫ୍ ଓ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଟି କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।
9.BJP Government: ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନେତୃତ୍ବ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ବରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଟୀକା ଯୋଗାଇ ବିଶ୍ବବନ୍ଧୁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତାର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ରେଳ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ୧୦ ହଜାର ୯୨୮ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି। ଜଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଅନୁଗୁଳ-କଳିଙ୍ଗନଗର-ଧାମରା- ପାରାଦୀପ ଯୋଡ଼ିହେବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ନେଇ ୨୩୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
10.Corruption: ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗର ୩ ଇଂଜିନିୟର ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ବରଗଡ଼ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଂଜିନିୟର ମଦନ ମୋହନ ସେଠୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଭେଡେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଂଜିନିୟର ରାଜ୍ କୁମାର ମିଶ୍ର ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ବରଗଡ଼ କେନାଲ୍ ସେକ୍ସନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଂଜିନିୟର ରଂଜନ ପଟେଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗ। ବରଗଡ଼ କେନାଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।