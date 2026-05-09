Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Accident News: ଖଲ୍ଲିକୋଟ କୋଦଳାରେ ଘରୋଇ ବସ୍-ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ। ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ଥିବା ସୂଚନା। ୨ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଆହତଙ୍କୁ କୋଦଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ଟି ପୋଲସରାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୋଟ୍ ୩୦ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
2.Next Indian Navy Chief: ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ବାମୀନାଥନ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ। ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ ସ୍ବାମୀନାଥନ। ୨୦୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି।
3.New CDS: ନୂଆ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍, CDS ନିଯୁକ୍ତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଏନ୍.ଏସ୍ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ନୂଆ CDS। CDS ସହ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର CDS ଜେନେରାଲ୍ ଅନୀଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ୩୦ରେ ସରିବ। ସୁବ୍ରମଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟର ସାମରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ସେନା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ସୁବ୍ରମଣି। ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଅଫିସ୍ର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଥିଲେ।
4.Bindu Sagar: ଭୁବନେଶ୍ବର ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଉତ୍ତରେଶ୍ବର ଘାଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ ଦେହ। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି ପାରିନାହିଁ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୋଲିସ।
5.amil Nadu New CM: ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଆଶା ଏବେ ମଳିନ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ, ଟିଭିକେ, ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଥାପି, ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ସଂଘର୍ଷରେ ସେମାନେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ମା ମକ୍କଲ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (AMMK) ମୁଖ୍ୟ ଟିଟିଭି ଦିନାକରଣ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏନଡିଏ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିନାକରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାମରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (AIADMK)ର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୁଡୁଚେରୀର ଏକ ରିସର୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି।
6.Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶସ୍ତି ଦେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଓ କାଳବୈଶାଖୀଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ମେ ୯ ତାରିଖ ତଥା ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥି ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
7.Subhendu Adhikari: ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ
8.Maa Samalei: ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି: ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଇଂ ପୂଜାରୀ ଏହି ମର୍ମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ , ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
9. Amit Shah: ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ନିଜ ପରାଜୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ସବୁବେଳେ EVM, ଭୋଟର ତାଲିକା ଓ SIR ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ୨୦୧୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ହାରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶାହ। ୧୯୬୭ ମସିହାରୁ ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୪୯ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ, ବିହାରରେ ୩୬ ବର୍ଷ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ୨୩ ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୬ ବର୍ଷ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୨ ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ, ପରାଜୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁ କଂଗ୍ରେସ। ନଚେତ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାହ।
10.IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ BCCIର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଅର୍ଶଦୀପ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭିଡିଓ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି, ସେ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।