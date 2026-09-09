Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.BJD Protest: ଲୋକଭବନ ଆଗରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରେ ଦଳର ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହା ବିଜେଡିର ଅନ୍ଦରମହଲରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଓ ଫାଟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
2.Talabira Coal Mine: ସମ୍ବଲପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୀମାନ୍ତର ତଲାବିରା-୨ ଓ ୩ କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି କୋଇଲା ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଘନ ଧୂଆଁ ବାହାରି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ RPDAC ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି।
3.Bhubaneswar: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଉପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଯୁବତୀ ଓ ୩ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
4.Odisha Investors Meet 2026: ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ର ଅଂଶ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆବୁଧାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ (IBPG) ସହ ଏକ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ୟୁଏଇ ବଜାରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା।
5.Keonjhar News: ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମଦ ନିଶାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୁଅ ବିରୋଧରେ। ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ନୁଆଖମଣ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାରିବାରିକ କଥାକୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା।
6.Indane LPG Gas: ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମିଠା ଛେନାପୋଡ଼କୁ ନେଇ ନୂଆ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍। ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ସହ LPG ସେବାକୁ ଯୋଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଆକାରର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, Indane XtraLite Now 10 କିଲୋ ଏବଂ Indane Chhotu 5 କିଲୋ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ LPG ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ସୁବିଧା ଦେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
7.Adani Ports: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ମାରିଛି ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (APSEZ)। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଦୁଇଟି ଡ୍ରାଏ ବଲ୍କ ବର୍ଥ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିଲାମରେ APSEZ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଡର୍ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କ୍ଷମତାରେ ଆଉ ୧୮ ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (MMT) ଯୋଡ଼ିହେବ। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁସାରେ, APSEZ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର CQ-I ଓ CQ-II ବର୍ଥର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ Letter of Award (LoA) ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୩୦ ବର୍ଷର କନସେସନ୍ ଅବଧି ପାଇଁ Public-Private Partnership (PPP) ମଡେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
8.Indian Railways: ଦେଶର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ CCEA ପକ୍ଷରୁ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ମଲ୍ଟି-ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ରେଳ ନେଟୱର୍କରେ ପ୍ରାୟ ୬୫୬ କିଲୋମିଟର ଅତିରିକ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବ। ୨୦୨୯-୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସାରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
9.ACF Soumya Ranjan Death Case: ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ACF ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
10.Dahan Odia Movie: ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦହନ – ଦ ଇଭିଲ୍ ୱିଦିନ୍'ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିମିୟର ବଲିଉଡର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଉଦ୍ୟୋଗର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏଭଳି ଭବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରିମିୟର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲିଉଡର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ସିନେପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଯୋଜିକା-ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସନୋଜ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସିନେମାଟିର ଗଥିକ୍ ପରିବେଶ, ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଚମକୃତ କରିଛି।