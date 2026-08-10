Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Weather Report: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ୧୦ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଓ ଝୋଡ଼ ପବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ୧୨ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି, ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
2.Kaudia: ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିପିରିସିଂହା ନିକଟ ଲିଙ୍ଗରା ନାଳରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ନାଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୁରୁତର/ମୁର୍ମୂଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ଏବେବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
3.Kani River: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଧୋବାବିଲ ଗାଁରେ କାଣୀ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘାଇ ପାଣିରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିଯିବାରୁ ସେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘାଇ ପାଣିରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ઘટનାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
4.Accident: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରପଡ଼ା ଶନି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଏକ ବସ୍ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
5.Parliament: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୋମବାରର କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରାଜନୈତିକ ଓ ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଲୋକସଭାରେ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରକୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହରେ ପୁଣିଥରେ ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
6.India-China: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମାଣା ଗାଁରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅସମ ରେଜିମେଣ୍ଟର ଜଣେ ମେଜରଙ୍କ ସମେତ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ଓ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ପରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ଗୁରୁତର ରୂପ ନେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅସମ ରେଜିମେଣ୍ଟର ମେଜର ଓ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଯବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅସମ ରେଜିମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
7.Iran-USA Conflict: ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ଯଦି ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥକୁ ଖୋଲା ରଖେ, ତେବେ କୌଣସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଲ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଆମେରିକାର ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଆମେରିକାଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥରାଶି ଦାବି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
8.Asam Flood: ଆସାମରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୧୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୨୩ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୧୮ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ୪୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବନ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୪୬୪ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
9.Jharkhand Student Protest: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। JPSC ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍ ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ନକରିବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଘଟିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ BNS ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାଞ୍ଚିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ୧୭ ଦିନ ପୂରିଛି।
10.IND vs SL: ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗାଲେରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇନଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।