Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3104119
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:32 AM IST

Trending Photos

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Umatkot: ଉମରକୋଟ ସଂଗ୍ରାମ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ। ଉମରକୋଟ, ରାଇଘର, ଝରିଗାଁ ଓ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭୂ-ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ମକା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ଦାବି।

2.Loksabha: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ବିଜେପି ମହିଳା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଚିଠି। ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ୪ ତାରିଖ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ୪ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା,  ବିରୋଧ ନାଁରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘି କାଗଜପତ୍ର ଚିରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଲେ,  କିଛି ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ବି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ ଘେରିଥିଲେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ।

3.Naravane Book: ପୂର୍ବତନ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ନରଭାଣେଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ FIR। ନରଭାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ବିତରଣକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର FIR ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ FIR।

Add Zee News as a Preferred Source

4.Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଆହୁରୀ କମିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍‌ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି।

5.Central University: କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (CUO) ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୦୯.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୟୁଜିସି (UGC) ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ସଙ୍କର ଉଲାକାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

6.Sasmit Patra: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ିକରଣ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳପଥ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ବିମାନ ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।

7.Strike:  ଅନିର୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ତିନୋଟି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ (JCC)। ବାହାର ଗାଡିରେ ପଣ୍ୟ କାରବାରକୁ ନେଇ ଧାରଣା ଦେଇଛି ଜେସିସି (ଜଏଣ୍ଟ କୋଡିନେସନ କମିଟି)। ପାରାଦୀପ ଏକ ଶୀଳ୍ପନଗରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଯେ କୌଣସି ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଜେସିସି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କିଛିଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଶୀଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ବାହାର ଗାଡିରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ଧାରଣା ରେ ବସି ରହିଛି ତିନୋଟି ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘର ମାଲିକମାନେ।

8.Entertainment News: ଉର୍ମି ମୋସନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ ଭଜନ କଳା ଦିଅଁ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି । ରାଜଧାନୀର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଏହି ଭଜନର ଭଵ୍ୟ ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ୍, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁ୍ମୋଚନ ମହାନ୍ତି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ମୀରା ପରିଡା, ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।

9.Jollywood: ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାୟଲଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଅବିନେତା ସାଇ। ସେ ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ପାୟଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ସହ ରହିବି ପାୟଲ ସେହି ପାର୍ଟିରେ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

10.India vs Pakistan Match: ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହା-ମୁକାବିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଫିଲ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ  ୧୫ରେ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ "ଗ୍ରୀନ୍ ଟିମ୍"କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ବିଚାର କରି ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India vs Pakistan match
ICCର ଅଲଟିମେଟମ୍ ପରେ ଭାରତ ସହ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଏପରି କହିଲେ ଶାହବାଜ ସରିଫ..
weather update
Weather Update: ୩୦-୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.
odia music
ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ "କଳା ଦିଅଁ"
top 10 news today
Top 10 News: ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜଲିଉଡ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Central University of Odisha
ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୬୦୯ କୋଟିର ଅନୁଦାନ: ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ