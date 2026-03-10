Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
1.LPG Booking Rules: ସରକାର ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳା ବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବୁକିଂ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ, ସରକାର ଏହାକୁ ୨୧ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏଏନଆଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଅବଧି ପ୍ରାୟ ୫୫ ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
2. LPG ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ହୋଟେଲ। LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ ହଠାତ୍ ବାଧା ଉପୁଜିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
3.Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତାତି। ତେବେ,ଏ-ହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏ-କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଖବର ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାହିଁକିନାଁ,ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏ-କ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷକରି, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
4.Trump: ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ମିଶି ଦକ୍ଷତା ଓ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଇରାନକୁ ଚୂରମାର କରିଛୁ, ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ମିସାଇଲ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ନୌସେନା ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଇରାନର ୪୬ଟି ଜାହାଜ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେତାମାନେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନିପାତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ସମୟ ଗଣୁଛୁ,ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାସ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁନି।
5.Trump: ବରଗଡ଼ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ। କିଏ ଓ କାହିଁକି ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
6.Rayagada: ରାୟଗଡ଼ାରେ ଲୁଟେରା ୨ ଲକ୍ଷ ଝାମ୍ପିନେବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ନିଜେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଏହାକୁ ଲୁଟ୍ର ରୂପ ଦେଇଥିବା କହିଲେ ଏସ୍ପି। ନାଟକ ରଚିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। କପିଳାସ ରୋଡ୍ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଝାମ୍ପିନେବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଫସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
7.Mohan Charan Majhi: ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୫୪ ଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଭିଡ଼ ହିଂସା ( ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ) ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ୧୨, ୨୦୨୪ ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
8.Brahmos missiles: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ $୨୦୦ ରୁ $୩୫୦ ମିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ ୧୬ ଶହ ଏବଂ ୨୯ ଶହ କୋଟି) ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ହାସଲ ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ, ବିଶେଷକରି ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ।
9.Odisha News: ତାଳତଣ୍ଡା କେନାଲରେ ମାଛମଡକ। କେନାଲ୍ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ଜିପସମ୍ ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବା ସହ ଅସଂଖ୍ୟ ମାଛ ମରି ଭାଷୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ କଟକ-ପାରାଦୀପ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ୍ ପାରାଦୀପର ଜୀବନରେଖା। ଏହି ଜଳ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି କେନାଲ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ସହ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ଜିପସମ୍ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଉଛି।
10.CBI Summons To Actor Vijay: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଗତ ବର୍ଷ ଘଟିଥିବା କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ଜୋଶେଫ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଥରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଛି । ତଦନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିନେତା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରି ୧୨ ଏବଂ ଜାନୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ।