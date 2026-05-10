Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Rayagara Kidnapping: ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଇନ୍ଦିରା ନଗରରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ। ବୁଲେଟ୍ ଓ ଏକ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ପିଛା କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ, ଗୋଟିଏ ଖୋକା ଜବତ କରି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ।
2.Elephant Killed: ଭଞ୍ଜନଗର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ତାରାସିଂ ବନାଞ୍ଚଳ ଘୋଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ତାଳଦଣ୍ଡ କେନାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଶିକାରୀ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
3.Weather Update: ଏପ୍ରିଲ୍ ପରି, ମେ ମାସ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଗରମକୁ କମ କରିଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଥାପି, ଆଜି, ମେ ୧୦ ତାରିଖ, ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଖରା ଗରମ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଗରମରୁ ଆରାମ ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଇଏମଡି ୧୦ ମଇ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
4.UP Cabinet:ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ବିସ୍ତାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ୬ ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜନ ଭବନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ନୂତନ ମୁହଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧରୀ, ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ, ପୂଜା ପାଲ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦିଲର, କୃଷ୍ଣ ପାସୱାନ ଏବଂ ହଂସରାଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲଙ୍କୁ ଭେଟି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
5. Ratnabhandar: ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖ ସୋମବାର ହେବ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ୍ ରହିଥିଲା ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସଓ ପି ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପୂର୍ବରୁ ୯ ଦିନର ଗଣତିରେ ପ୍ରାୟ ୫୭ ଘଣ୍ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ର ଗଣତି ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା।ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ 120 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ହୋଇଥିଲା ଗଣତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ୯ ଦିନର ଗଣତିରୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ୪ ଦିନର ଗଣତି ହୋଇଥିଲା।
6.Delhi: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ IED (ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜଡ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଡିଭାଇସ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସତର୍କତା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ କୋଠା, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଜାର ଏବଂ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
7.Tamilnadu govt: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପଥ ଏବେ ପରିଷ୍କାର। ଭିସିକେ ଏବଂ ଆଇୟୁଏମଏଲ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ବିଜୟ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
8.Balianta Case: ବାଲିଅନ୍ତା ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଙ୍ଗ୍ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବୈଠକ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
9.Mother's Day 2026: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ। ମେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରକୁ ମାତୃ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
10.HIV AIDS Cases in Pakistan: ପାକିସ୍ତାନରେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ୮୪,୦୦୦ ପଞ୍ଜିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୂତନ HIV ସଂକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।