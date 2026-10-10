Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.CEC Protest: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ (CEC)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୩୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ୧୫ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡିଟେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ସଂସଦ ମାର୍ଗ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଚିଲ୍ଲା, ଗାଜିପୁର, ଅପ୍ସରା ଓ ସିଂଘୁ ସୀମାରେ ଦୁଇସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଛି।
2.BNSS: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS)ର ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁମତି ବିନା ୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବୈଧ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର କୌଣସି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
3.Trains Cancelled: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ (CEC)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୭୫ଟି ମେଲ୍ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ଏବଂ ୪୫ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିବା ୭୫ଟି ମେଲ୍ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଓ ସମୟସୂଚୀ ରେଳବାଇର ଅଧିକାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
4.Mahalaya: ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତିଳତର୍ପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ସ୍ଥିତ କପିଳେଶ୍ଵରପୁର ଶାସନରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁଖମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ୧୬ ଦିନିଆ ପିତୃପକ୍ଷର ସମାପ୍ତି ଘଟିବା ସହ ଦେବୀପକ୍ଷର ଆବାହନ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସୁଖମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜର ଦିବଙ୍ଗତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ଜଳତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
5.Vigilance Raid: ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ୯.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ତୋଷାରପାତ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଉ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନୂଆ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅନିୟମିତତା ଓ ତୋଷାରପାତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିବା ୩ ଜଣ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେଜରି ଅଫିସର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପୁରୀ ସଡ଼କ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଡ଼କ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ପିଅନ କୁମୁଦ ସାହୁ।
6.Truck Fire: କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଁଆରା ରାମଚଣ୍ଡି ନିକଟରେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପିଚୁ ବୋଝେଇ ହାଇୱାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହାଇୱାଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
7.Accident: କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର ନାନ୍ଦୋଳଗୋଡ଼ା ଛକରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସହ ବାଇକ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
8.Low pressure in Bay of Bengal: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପସାଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
9.RSS Chief Mohan Bhagwat: ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କ ‘ଆହ୍ୱାନଗଣ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋହନ ଭାଗବତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସେ ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରଏସଏସ୍ (RSS)ର ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରମୁଖ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା।
10.Panama earthquake: ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ପାନାମାର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତୀବ୍ରତା ୭.୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର, ରାସ୍ତା, ହୋଟେଲ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତାହତ କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ନେଇ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ପେନୋନୋମେ ସହରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସହର ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ କେତେକ କୋଠାର କାନ୍ଥ ଓ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ଶିଖରର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।