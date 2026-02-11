Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Accident: ଏନ୍ଏଚ୍ ୧୬ ତଳନଗରଠାରେ କଣ୍ଟେନର୍ ପଛରେ ପିଟି ହେଲା କାର୍। ପରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କାର୍। କାର୍ରେ ଥିବା ୫ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀରୁ ପୁରୀ ଯିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
2.Pitabasa Panda: ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଜାମିନ୍ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍। ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଜଣେ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ମୁଚାଲିକାରେ ଜାମିନ୍ ଦେଲେ କୋର୍ଟ। ରାମେଶ୍ଵରମ ଛକରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
3.Banakalagi Niti: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି। ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ପରେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
4.Dinesh Nayak: ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନେଶ ନାୟକ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନାକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି।
5.Crime News: ବିନିକା ୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବଚସାରୁ ଛୁରାମାଡ଼। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଣେ ମୃତ, ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ।
6.Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଆହୁରୀ କମିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼,କୋରାପୁଟ୍,କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
7.Electricity Cut: ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ବୁଧବାର। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଝଟକା ଦେଲା ପରି ସୂଚନା ଦେଇଛି TPCODL। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉନ୍ନତିକରଣ, ମରାମତି ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ TPCODL ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ସହ ସମୟ ସେୟାର କରିଛି।
8.PUCC: ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନାଁରେ ୩ ମାସ ବା ୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟର କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ବାକି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା PUCC (Pollution Under Control Certificate) ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
9.Ayush Doctor: ରାଜ୍ୟର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NHM) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସରକାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଚାକିରି ଅବଧିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ୨୦,୦୦୦ ରୁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏବେ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ଦରମା ୫୬,୯୪୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ୯୧,୪୬୭ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
10.T20 World cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୦ମ ମ୍ୟାଚରେ ନାମ୍ବିଆକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲା ନେଦରଲାଣ୍ଡ। ସେହିପରି ୧୧ତମ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏଇକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଦଶମ ମ୍ୟାଚରେ ନାମ୍ବିଆଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଟସ ଜିତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ନାମ୍ବିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା।