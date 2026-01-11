Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3070858
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:08 PM IST

Trending Photos

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Lashkar Terrorist: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଉପମୁଖ୍ୟ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। କସୁରୀ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା, କସୁରୀ ନିବେଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ କସୁରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି।

2.US Attack on Siria: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ସେନା ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ସିରିଆ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ 'ହକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍' ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରିଆରେ ଅନେକ ISIS ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ବାହିନୀ ପ୍ରମୁଖ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। CENTCOM ଏହାର ଏକ୍ସ-ରେରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରି କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ସମୟ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୦:୩୦ ରେ) ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଅପରେସନ୍ ହକିଆଇର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।

3.Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବାସୀଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୪୫୧ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବୃହତ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ପାଣି ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍ ବିଛାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ Intake Well ଓ ଦୁଇଟି ଆଧୁନିକ Water Treatment Plant ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସମ୍ବଲପୁର ପଟେ ୬୫ MLD ଏବଂ ବୁର୍ଲା ପଟେ ୩୫ MLD କ୍ଷମତାର ଦୁଇଟି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। 

Add Zee News as a Preferred Source

4.Grok: ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ ନକରିବା ସମ୍ପର୍କରେ X (ପୂର୍ବରୁ Twitter) ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। X ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। X ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ୫୦୦ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ୬୦୦ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି। X ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ MEITY Grok ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା।

5.Amrit Bharat Express: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଚାଲିବ ୪ ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ତାମିଲନାଡୁର ତାମ୍ବରମ୍‌ରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗମ ସନ୍ତ୍ରାଗାଛି ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲୁଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ଵର, କଟକ, ଯାଜପୁର- କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର ହୋଇ ଯିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନ୍ୟୁ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିରୁ ତାମିଲନାଡ଼ ରୁ ନାଗରକୋଏଲ ମଧ୍ଯରେ ଚାଲିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲୁଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ, ଯାଜପୁର-କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅମୃତ ରହିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତିରୁଚିରାପଲିରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। 

6.Illigal Liquor: ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଛି? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାଜେଶ ଘାଟାନିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଛି। ଗାୟକ ମହେଶ ସେବାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

7.PM Modi: ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ୍‌ ହେଲେ PM ମୋଦି। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ ଓ ଗୀତରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପରିବେଶ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ୧୦୮ ଘୋଡ଼ା। ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନସଭାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ମୋଦି।

8.Sambalpur:  ନାବାଳକକୁ ଏୟାର ଗନ୍‌ରୁ ଗୁଳି ମାରିଲେ ଯୁବକ। ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସଦର ଥାନା ମିର୍ଗାମୁଣ୍ଡା ରାସନପୁର ଗାଁରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କାହିଁକି ଫାୟାରିଂ କଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ।

9.Indian Idol Winner Demise​: କଳା ଜଗତରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରିଆଲିଟି ଶୋ "ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ୩"ର ବିଜେତା, ଗାୟକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାଜେଶ ଘାଟାନି ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଛି? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାଜେଶ ଘାଟାନିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଛି। ଗାୟକ ମହେଶ ସେବାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତମାଙ୍ଗଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

10.IND vs NZ: ଆଜିଠୁ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ। ଭଦୋଦରାରେ ଟସ୍‌ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ୩ ପେସର ଓ ୩ ସ୍ପିନର ଭାରତୀୟ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ୍‌। ସିରାଜ, ହର୍ଷିତ, ପ୍ରସିଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ, କୁଲଦୀପ ସାମିଲ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Grok AI
Grok: ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଭୁଲ ମାନିଲା X, ହଜାର ହଜାର ପୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍..
Jollywood news
ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆସୁଛନ୍ତି ବଛା ବଛା ୧୫ଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ
Girish Murmu
Girish Murmu:ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗିରିଶ
Odisha news
ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ