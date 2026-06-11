Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Bhubaneswar News: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଏକେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ରେଲ୍ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହାସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ସଫେଇ କାମ ପାଇଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଦିଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଏକେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
2. Soumya Murder Case: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତର ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ମାମଲାକୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହଜନକ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଆଘାତ। ଏହି ଆଘାତ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କଠିନ ବସ୍ତୁରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୋଟ ୨୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
3.Odisha Crime: ରାଜ୍ୟକୁ ଚମକାଇଦେଇଥିବା ଏକ ଘଟଣାରେ, ୪ ଦିନ ପରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ କୂଅ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବିଜେପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ସମଲାଇପଦର ନର୍ସରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ରବିବାର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ ସେ ମୃତ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
4.TMC In Crisis: ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ପୁଣି ଝଟକା। ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରକାଶ ଚିକ୍ ବାରାଇକ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେTMC ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାରେ ସେ ତୃତୀୟ ଟିଏମସି ସାଂସଦ। ବାରାଇକ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରବୀଣ ନେତା ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଟିଏମସି ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି।
5.Weather Report: ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରି-ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୫ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା (୭ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
6.BJP: ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ‘ଏମ୍ଟି ସେଟ୍ଟେବେଲୋ’ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ପରିବହନ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ମୃତ ନାବିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତିନିଜଣ ନାବିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
7.Odisha News: ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ପପୁକୁ ଆହତ ହୋଇଛି। ପପୁର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ଜଣେ ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ), ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ସମେତ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଦ୍ରକ ସଦର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନାର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ।
8.Nandankanan: ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ରାଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦିନ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଉଭୟ ଖୋଲା ରହିବ। ଛୁଟିଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିଚାଳନା ସାପ୍ତାହିକ ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ସୋମବାର ବନ୍ଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଜୁନ୍ ୧୬ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ,ପ୍ରତି ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିନ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଛୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ,ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲା ରହିଥାଏ।
9.Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗତକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ କମିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦରରେ ପରିବରର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୩, ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୫,୬୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୧୯୫୦ ଓ ୨୧୩୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୩୩,୬୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୫ ,୭୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୫ ,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୭,୨୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୩୦୦୦ ଓ ୩୨୭୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।
10.Entertainment News: ଚଳିତ ରଜ ବଜାରକୁ ସରଗରମ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡାଏରୀ’। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସପ୍ଲାନେଡ଼ ମଲ୍ ଠାରେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଜ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସନ୍, ରୋମାନ୍ସ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମାକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସୁଥିବା ନାୟକ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏଥର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ‘ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ’ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି।