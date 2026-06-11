Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଏକେ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ରେଲ୍ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍‌ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍‌କୁ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 11, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:59 PM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news0 min ago
2
Weekly Horoscope24 min ago
3
Soumya murder case Odisha28 min ago
4
Ollywood1 hr ago
5
Strait of Hormuz Attack1 hr ago