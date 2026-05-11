Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Mining Mafia: ନୟାଗଡ଼ରେ ଛାତିଥରା କାଣ୍ଡ। ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଖଣି ମାଫିଆ। ଓଡ଼ଗାଁ କଦଳୀବନ୍ଧରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, ବାମ ହାତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୋରା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କାଲି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ପିସିଆର୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଖଣି ମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ୨ ଜଣ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଫିଆମାନେ କାବୁ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ, ଅଟକିଛି ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି।
2.Crime: ସୋରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ମାରିଦେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାପା ପୁଅ। ଖଇରା ହରିପୁର ଗାଁରେ ଛାତ କାମକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଛାତ କାମ ପାଇଁ କିଛି କାଠ ପଟା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ। ବିରୋଧ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ବାପା, ମାଆ, ପୁଅ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନଣନ୍ଦ, ଭାଉଜ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ, କଟକରେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ବାପା ପୁଅ ଫେରାର, ମାଆକୁ ଅଟକ ରଖିଲା ପୋଲିସ।
3.Accident: ଚମ୍ପୁଆରେ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରେଲର। ଏନ୍ଏଚ୍ ୫୨୦ କଳାପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଯୋଡ଼ା ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ବସ୍ରେ ୭ରୁ ୮ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
4.PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର, ମେ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ତିନି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମେ ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରାୟ ୯,୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
5.Iran: ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜେମ୍ ଘରିବାଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ୍ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ସମର୍ଥକ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜର ଉପସ୍ଥିତି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେବ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନାମରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ HMS ଡ୍ରାଗନ୍ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ପଠାଇବା ପରେ ଏହି ଚେତାବନୀ ଆସିଛି, ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ୍ରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଇରାନ ସଙ୍କଟ କମିବା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ: ଜାହାଜ ପଥଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅବରୋଧିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇରାନ, ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି, ଏବେ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
6.West Bengal: ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବାନ୍ନାରେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯିବ। ସକାଳ ୧୧:୩୦ ରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଟ ତିନୋଟି ବୈଠକ ହେବ।
7.Weather Report: ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ଟିକିଏ ନରମ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାରଣରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଗରମକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିଦେଉଛି। ଆଜି, ମେ ୧୧ ତାରିଖ ପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଏକ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶସ୍ତି ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଓ କାଳବୈଶାଖୀଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ମେ ୧୧ ତାରିଖ ତଥା ଆଜି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୧୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।
8.Petrol Diesel Price: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସୋମବାର ମଇ ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତୈଳଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
9.Ratna Bhandar:ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (SOP) ଆଧାରରେ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୭ ଘଣ୍ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହୋଇସାରିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ଅଧିକୃତ ସେବକ ତଥା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍/ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଉଅଛି ।
10. IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୫୪ତମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୨ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ବଳରେ ୧୬୬ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ଛକା ଓ ୪ଟି ଚୌକା ବଳରେ ୭୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆର୍ସିବି ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡକ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଆର୍ସିବିର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆର୍ସିବି ୨ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।