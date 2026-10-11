Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Durga Puja 2026: ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ନଅ ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ନଅ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ।
2.Druv Rathee: ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ଅଟକରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗୁରୁଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗତକାଲି CJP ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।
3.Cockroach Janta Party (CJP)ର ସମର୍ଥକ ଓ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଅଟକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (OHCHR) ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ଜାତିସଂଘର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରତ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତର ଜାତିସଂଘ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜାରି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ OHCHRର ଚିନ୍ତା ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ବଡ଼ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘ ସମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି।
4.NSCB College: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବଦଳରେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ (NSCB) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ ଓ ପୂର୍ବତନ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
5.Odisha Weather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ୬ରୁ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚିତ୍ରରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, କଟକରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସହ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
6.Puri Crime: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳକବର ଛକରେ ଜଣେ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି ଚନ୍ଦନପୁର ପୋଲିସ। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଶାସକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
7.Houthi Rebels: ସାଉଦି ଆରବରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୀବ୍ର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିୟାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସାଉଦି ଆରବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସାଉଦି ଆରବର ସବୁଠୁ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାଉଦି ନାଗରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ସାଉଦି ଆରବର ନାଗରିକ ଓ ୨ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା, ଜୋର୍ଡାନ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ସିରିଆ, ସୁଦାନ ଓ ଇଜିପ୍ଟର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
8.Manipur Violence: ମଣିପୁରର କାମଜୋଙ୍ଗ ଓ ଉଖରୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଗା ଓ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶନିବାର ଘଟିଥିବା ଏହି ହିଂସାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଅନେକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।
9.Delhi Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ଅଟକ ରଖିବା ମାମଲାର ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଞ୍ଚ ବସିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଚାରି ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନେତା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମେନକା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
10.Ranji Trophy 2026-27: ଭାରତର ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ୯୨ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜନ୍ରେ ମୋଟ ୩୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଏଲିଟ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ୩୨ଟି ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ୬ଟି ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗତ ସିଜନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏଥର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଭାବେ ନିଜ ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ମୁକାବିଲା ହେବ।