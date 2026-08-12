Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Low Pressure: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିପାରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରିରୁ ଅତିଭାରି ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି।
2.Odisha Weather: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ପବନ ସହ ଅଶାନ୍ତ ପାଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଅବସ୍ଥା ରଫ୍ ଟୁ ଭେରି ରଫ୍ ହୋଇପାରେ।
3.World Elephant Day: ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହାତୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଜରାଜ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସହ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରେ ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
4.Jagdish Chandra Kanungo: ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର କାନୁନଗୋଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ କାନୁନଗୋ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମପଦ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
5.Paan Masala: ପାନ ମସଲାର ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ନେଇ ନିୟମ କଡ଼ା କରିଛି FSSAI। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାମିନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ଓ ମେଟାଲାଇଜ୍ଡ ଲେୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ପାନ ମସଲା ପାଇଁ କାଗଜ, ପେପର ବୋର୍ଡ, ସେଲୁଲୋଜ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିନ୍ କିମ୍ବା କାଚ ପାତ୍ରରେ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ସହ ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା।
6.Srimandir: ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ଏହି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତାଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଚିତାଲାଗି ନୀତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି। ଏହି ନୀତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ରତ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ।
7.Boat Accident: ଜିମ୍ବାବ୍ୱେରେ ଘଟିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା ଝିଲ୍ରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ନୌକା ପଲଟିଯିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନୌକାରେ ମୋଟ ୯୫ ଜଣ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ୯୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୫ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି।
8.Strait of HormuZ: ହର୍ମୁଜ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନରେ ପାନାମା ପତାକାଯୁକ୍ତ ‘ଭେଲା ନୋଭା’ ନାମକ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦୁଇଟି ହେଲଫାୟାର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ଆମେରିକାର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ଥିବା ନୌସେନା ବ୍ଲକେଡ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଜାହାଜଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିନଥିଲା। ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା ବାଧା ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନ ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଇରାନୀ ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
9.Odisha DGP Appointment: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (ପିଆଇଏଲ୍)ର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୦୬ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
10.Cristiano Ronaldo: ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ସାଥୀ ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗ୍ଜ ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କାସ୍କେସ୍ରେ ଏକ ଘରୋଇ ସିଭିଲ୍ ସେରେମୋନିରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିବାହ ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନା ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବିବାହ ମୁଦିର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।