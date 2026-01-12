Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3071884
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:57 PM IST

Trending Photos

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Puri News: ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ନ ଜଣାଇବା ଯାଏଁ ମୃତ ଦେହ ନେବୁନି କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

2.Bolangiri: ବଲାଙ୍ଗିର ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ୍‌ ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। କୁସମେଲ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ। ଥାନା ଘେରାଉ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପରେ ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ୍‌ ଘେରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଘେରାଉ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପରେ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି। 

3.Mohan Majhi: ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ‘4 E’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ୪ଟି ଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ E ଏଡୁକେସନ୍‌ ବା ସଠିକ ସୂଚନା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ଦ୍ବିତୀୟ E- ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା, ତୃତୀୟ E-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଚତୁର୍ଥ E- ଏମରଜେନ୍ସି ବା ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା।

Add Zee News as a Preferred Source

4.Open Day: ଭୁବନେଶ୍ୱର: “ଭାରତ ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି କିଭଳି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଡେଲ୍ ଜରିଆରେ କୃଷିର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।” କଟକସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ଓପନ୍ ଡେ-2026’ ଅବସରରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କିଛି ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡ. ତେଜପ୍ରତାପ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାହାକିଛି କରିବା କଥା, ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

5.Cannabis plants destroyed: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ କାଞ୍ଜିପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଖବର ପାଇ ଏହାକୁ ବନ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଛ କାଟି ଜଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

6.Secretariat: ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟର ଠିକଣା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ୍‍ ନେହରୁ ମାର୍ଗ ବା ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗରୁ ଉଠିଯିବ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନ ଅଥବା ସଚିବାଳୟ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ  ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। ଏଥିଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆଜି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ହେବ ନୂଆ ସଚିବାଳୟ ବା ଲୋକସେବା ଭବନ? ଆଉ କେଉଁଠିକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ବିଧାନସଭା? ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜାଗା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ସେତୁ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆପଶ୍ୟକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ୩୬୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 

7.ISRO: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ନୂତନ ବର୍ଷ (୨୦୨୬) ରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମ ପରେ ଇସ୍ରୋ ଐତିହାସିକ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଆଜି କେବଳ ନିଜର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହିଁ। ବରଂ, ଏହା ବିଦେଶୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରୁ ୧୭ଟି ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଏହି ବର୍ଷ (2026)ର ପ୍ରଥମ ଉତକ୍ଷେପଣ PSLV C62 ମିଶନ, ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 12 ସକାଳ 10.17 ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡରୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 

8.Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, କ୍ୟୁବାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ କ୍ୟୁବାକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ୟୁବା ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରେତା ହୋଇଛି। ଏବେ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, କ୍ୟୁବା ତେଲ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ଉପରେ ନିଜର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।

9.Bhubaneswar: କୁଖ୍ୟାତ ସ୍ନାଚର ଶଙ୍କର ରେଡ୍ଡିକୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସ। ଶଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କୁନାଲ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ। ଫ୍ଲାଓ୍ବାର ସୋ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଫୋନ୍‌ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

10. Piyush Tripathy: ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ମନା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ହେଲେନି ପୀୟୂଷ। ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୀୟୂଷ କୋର୍ଟରେ ରଖିଲେ ପକ୍ଷ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cm mohan charan majhi
CM On Road Safety: 4E ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ
Open day
Open Day: ଓପନ୍ ଡେ-2026: ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କୃଷି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
Cannabis plants destroyed
Cannabis plants destroyed: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ
New Secretariat building
New Secretariat Address: ଉଠିଯିବ ଲୋକସେବା ଭବନ: କେଉଁଠି ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସଚିବାଳୟ?
today Gold price
Gold Rate: ଝଟକା ଦେଲା ସୁନା ଦର, ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି