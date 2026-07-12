Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Prabhat Biswal: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର-କଟକ ବିଧାନସଭା ଆସନର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରବିବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସେ ନିଜର ଶହଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
2.CM Mohan majhi: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ସେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ‘ଭୂକମ୍ପ’ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଛଅ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କଟକରେ ରହି ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଯେପରି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ନଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
3.Vietnam Boat Accident: ଭିଏତନାମର ସାଉଥ୍ ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ଭିଏତନାମ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୫୭ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭିଏତନାମର ଆନ୍ ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ବୋଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି।
4. Onion Price Hike: ରାଜ୍ୟର ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ପିଆଜର ଦରରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ବଜାରରେ ଚିନ୍ତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାସିକରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜର ପାଇକାରୀ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ରୁ ୧,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
5.Ratha Yatra: ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏଥର ପୁରୀରେ ୨୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
6. CRPF ଯବାନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ୫ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗତ ୭ ତାରିଖରେ ଯବାନ ବିଷ ପିଇଥିବାବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
7.Indian Crew Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇପ୍ରସ୍ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ GFS Galaxy ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ୧୧ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
8. Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ପୁଣିଥରେ ଟିଏମସିକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
9. India Russian Oil Import: ବିଶ୍ୱ ଏନର୍ଜି ବଜାରରେ ଭାରତ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର (CREA)ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ପ୍ରାୟ ୪୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କଚ୍ଚା ତୈଳ (Crude Oil) ଆମଦାନି କରି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ମେ' ମାସ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
10. Entertainmein News; ଜୀ ସାର୍ଥକ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା, ରଜ ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଭଳି ମହାନ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାବାହିକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ରିଆଲିଟି ସୋ' ପ୍ରସାରଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟି ସହ ଯୋଡି ରଖିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ "ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା" ଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଜୀ ସାର୍ଥକର ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ମହାବାହୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୀ ସାର୍ଥକ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି।