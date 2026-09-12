Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Nandankanan: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ୫୮ଟି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ଗୁଜୁରାଟର ‘ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହାତୀ କଲ୍ୟାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ’ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୪ଟି ଜେବ୍ରା ଓ ୪ଟି କଙ୍ଗାରୁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ୫୮ଟି ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ମୋଟ ୧୮୮ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି।
2.Vigilance Raid: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାର ଜଣେ ASIଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ASI ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏକ ମାମଲାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ASI ସୁଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାମଲାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
3.Flight Service: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରୁ ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଚୀନ୍ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚୀନ୍ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
4.Bada Danda: ଲଘୁଚାପଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରୀ ସହର। ଗତ ତିନିଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଭକ୍ତ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାତାୟାତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷାଜଳ ଜମି ରହିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗ, ଭିଆଇପି ରୋଡ୍, ସିଟି ରୋଡ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଓ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଜଳ ଜମି ରହିଛି।
5.Udala: ନାଲୁହା ନଦୀ କେନାଲରେ ବୁଡ଼ି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଭାଇଭଉଣୀ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହ୍ଲାରପଦା ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାଇ କେନାଲରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ କରକଚିଆ ପୋଲ ନିକଟରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
6.School closed: ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ। ବର୍ଷାଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
7.Petrol Diesel Price: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୮୫ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୧୦୦.୫୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୁଲ୍ୟ ଗତ କାଲିର ରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ୩୦ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୦୨.୧୨ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ୧୧୧.୧୮ ଓ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୮୮ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୬୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
8.PG Admission: ରାଜ୍ୟରେ ପିଜି ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
9.Earthquake: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ୬.୨ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ତେଲୁକନାଗା ନିକଟରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୨ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜୀବନହାନି କିମ୍ବା ବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
10. Odisha Weather Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଡେ-୧ ଚେତାବନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳରୁ ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କ୍ୱାଲି ପାଣିପାଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହିତ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ରଫ୍ରୁ ଭେରି ରଫ୍ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।