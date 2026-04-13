Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:21 AM IST

1.Crude Oil: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଯାହା ଡର ଥିଲା ସେଇୟା ହୋଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ତେଲ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋମବାର, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ $100 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

2.Strait of Hormuz: ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅବରୋଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ଉପକୂଳ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭାବ ହେବ। ଏହି ଅବରୋଧ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହାହାକାରର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

3.Ratnabhandar: ଆଜି ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ୪୮ ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ରତ୍ନର ଗଣତି ମଣତି। ଟ୍ରେଜେରିରୁ ଚାବି ଆସିବା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ବାର ଖୋଲାଯିବ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରେଜେରିରୁ ଚାବି ଅଣାଯିବ,କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ବାର ଖୋଲାଯିବ।

4.Bhubaneswar: ଆଜି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ୭୬ ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ୧୯୪୮ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ୧୯୪୮ ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ୧୩ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେବେ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପ୍ରେଲ ୧୩ ତାରିଖରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି "ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ"। ଯାହା ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ" ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। 

5.Bike Collision: ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଡ଼ାଖାରୀ ନିକଟରେ ୨ ବାଇକ୍‌ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର। ଗୁରୁତରମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୋରଡ଼ା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ଦଣ୍ଡନାଚ ଦେଖି ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୂଚନା।

6.Jajpur Accident: ହାଇୱା-କଲେଜ ବସ୍ ଧକ୍କା; ଜଣେ ମୃତ, ୧୫ ଆହତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଥାନା ଓଉପଦା ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

7.Bihar: ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହ୍ବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ ନେଇ ଶିବରାଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ କରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାରରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଶପଥ।

8. Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପାରଦ । ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ୬ ସହର ତାପମାତ୍ରା । ଟିଟିଲାଗଡ଼ ୪୧.୫, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୪୦.୭, ସମ୍ବଲପୁର ୪୦.୧, ହୀରାକୁଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର ୩୭.୭ ଓ କଟକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭.୪ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଆଜି ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡ୍ରିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ରେ ୪୨, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ନୂଆପଡ଼ା, ଓ ରାଉରକେଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡ୍ରିଗ୍ରୀ ବା ତା ଉପରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

9.Crime: ବଲାଙ୍ଗିର ସଇଁତଳାରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ କାର୍‌ ଜବତ। ପାଟଣାଗଡ଼ ନିକଟ ଏକ କ୍ରସର୍‌ରୁ କାର୍‌କୁ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ୍। ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାର୍‌ ମଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ।

10.Accident News: ବିବାହ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଦଦୁର୍ଘଟଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାପୁଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ୩୦ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧୌଲାନା-ମୁସୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଅରବିନ୍ଦ ଡାଏରୀ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 

Priyambada Rana

