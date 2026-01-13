Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.SIR: ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। ସେ କହିଛନ୍ତି SIR ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଚାଲିଛି, ୫ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ୩୬ ହଜାର ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଥିଲା, ଏବେ ୪୩ ହଜାର ହୋଇଛି।
2. Donald Trump Tariff News: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଦେଶ ଇରାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଶାସନ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରୁ ଇରାନରେ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇରାନ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛି।
3.Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ଯ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଥରାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ପାରଦ। ପୁଣି ଥରେ ଆଜିଠୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକାଶରୁ ବାଦଲ ହଟିବା ପରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା; ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। କେନ୍ଦୁଝର ୧୧, ଚାନ୍ଦବାଲି ୧୩.୮, ଭୁବନେଶ୍ବର ୧୪, ବାଲେଶ୍ବର ୧୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ।
4.Weather: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ଥଣ୍ଡାରୁ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶୀତ ଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।ଜାରି ହୋଇଥିବା IMD ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ସୋମବାର ଦିନ ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ(Panjab), ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
5.Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାକିସ୍ତାନ କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ସୋମବାର ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
6.Chilika: ଚିଲିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ।, ସେ କହିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ହେଉଛି ଜୈବବିବିଧତାର ଭଣ୍ଡାର। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
7. Pakistan: ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଭାରୀ ଋଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ 2025 ରେ ଭାରତ ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଚୀନ୍-ଉତ୍ପନ୍ନ JF-17 ଥଣ୍ଡର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଚାହିଦା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
8.Makara Sankranti: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ୭୦ ବଣ୍ଡଲ୍ ମାଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗିଥିବା ଗୁଡ଼ି ନ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଅପିଲ୍ କରିଛି।
9.Ladki Bahin Yojana: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଝୀ ଲଡକି ବେହେନ ଯୋଜନା (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲଡକି ବେହେନ ଯୋଜନା) ଅଧୀନରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଲାଭର ଅଗ୍ରିମ ବଣ୍ଟନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹1,500 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
10.WPL: ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୋମବାର ଆର୍ସିବି ଏକତରଫା ଭାବେ ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ସୋମବାର ୟୁପି ୱାରିୟର୍ଜ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲା।