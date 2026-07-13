Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Prabhat Biswal: ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦଳ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ "ବିଶ୍ୱାସଘାତକ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୌଦ୍ୱାରର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ପୁଣିଥରେ ବିଜେଡି ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
2.Covid: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର (CHC)କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ CDMO ଓ PHO ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, Severe Acute Respiratory Infection (SARI) ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି Influenza Like Illness (ILI) ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ୫ ପ୍ରତିଶତଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ, ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଓ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
3.Kendu Leaf: କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି, ବନ୍ଧାଳି ଓ ସିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ବୋନସ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କେରିରେ ୧୦ ପଇସା ଏବଂ ପ୍ରତି ଫାଳରେ ୨୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ। ସେହିପରି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୋନସ ଏବଂ ବନ୍ଧାଳି ଓ ସିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ବାବଦରେ ସରକାର ୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ। ମୋଟ ମିଶାଇ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୭୪.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ।
4.OCCL: ଓଡ଼ିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (OCCL)ର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କିସପଟ୍ଟାଙ୍କ ନାମରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୪୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାରାଶି ଏବଂ ୧.୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ୩୨୬ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ୧ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କୋରାପୁଟ ସହରରେ ୨୩ଟି କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ୪ ମହଲା ଲଜ୍, ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଏବଂ ୫ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରେ ୨ଟି ପ୍ଲଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍, ଏକ ଚାରିଚକିଆ ଓ ଏକ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ କିସପଟ୍ଟା ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
5.Srimandira: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର (SOP) ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
6.Crime News: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
7.Russia Doomsday Plane: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୁଷର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ନିଜର ବିଶେଷ Tupolev Tu-214PU ବିମାନକୁ ହଠାତ୍ ତେହରାନ ପଠାଇଛି। ଏହି ବିମାନକୁ ରୁଷର 'ଡୁମ୍ସଡେ ପ୍ଲେନ୍' ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କମାଣ୍ଡ ବିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
8.Odisha Vigilance Raid: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୋଇଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ (ରେଞ୍ଜର) ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦଲିଲ ଓ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
9.Balangiri: ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପରବାହାଲ ହାଇସ୍କୁଲ୍ରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ବାହାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଗିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ୍ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
10.India vs England ODI: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବେ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଥିବାରୁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିରେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରମୁଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳୁଥିବାରୁ ଈଶାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।