Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଡ୍‌କ୍ରସ ଅଫିସ ଓ ନିକୋ ପାର୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 13, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:15 AM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mamata Banerjee: ମମତା ଭିତରେ, ବାହାରେ ପୋଲିସ! କାଳୀଘାଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ
Abhishek Banerjee22 min ago
2
Kane Williamson Retirement53 min ago
3
Donald Trump1 hr ago
4
weather report1 hr ago
5
Top 10 News HeadlinesJun 12