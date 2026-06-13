Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Odisha Crime: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଡ୍କ୍ରସ ଅଫିସ ଓ ନିକୋ ପାର୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଓ ପଥଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
2.Cabinet Meet: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ୬ଟି ବିଭାଗର ମୋଟ ୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଲଗାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୩୦୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଗତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତକଳା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ୩୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୧୦ଟି କଳ (units) ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଜ୍ୟର ୨୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୬୪ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
3.Weather News: ଜୁନ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରା ଓ ତାତିରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ଶୀତଳ ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ପାଗ ସୁହାଉଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହିତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ବିଭାନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
4.Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଳୀଘାଟ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
5.Donald Trump: ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହିଁ।
6.Minakshi Natraj: କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ । ମୀନାକ୍ଷୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଖାରଜ ।
7.Police Raid: ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ମୋଟ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ କମର୍ଦ୍ଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଅଭିଯାନଟି SDPO ଜଳେଶ୍ୱର ଓ SDPO ବସ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋମାଫିଆମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଓ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଗୋମାଫିଆ ଚକ୍ରକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଚଢ଼ାଉକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
8.NH-55 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧସେଇଲା–ରେଢ଼ାଖୋଲ ହାତୀ ଚଲାପଥ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ରାସ୍ତାର ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ଦେଖି ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ ଓ ଭଙ୍ଗାଚୁରା ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହାତୀ ଚଲାପଥ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଅଞ୍ଚଳ ହାତୀ ଚଲାପଥ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗତିବିଧି ଓ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚାପରେ ରାସ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାମର ଗୁଣମାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭାବେ ମରାମତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି।
9.Annapurna Yojana; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଣିକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫ କିଲୋ ବଦଳରେ ମିଳିବ ୧୦ କିଲୋ ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟର ୩ କୋଟି ୨୮ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୋଟ୍ ୮ ହଜାର ୮ ଶହ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟି ଓ ଅନାହାର ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ୫୭୪ କୋଟିରେ ଜନାଶ୍ରୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ।
10.Virat Kohli: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବୁକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ଭାବୁକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। କୋହଲି ଲେଖିଥିଲେ, “ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରୁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ସତରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ତୁମକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ଓ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି।” ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷାତ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଭାଇ, ତୁମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲା। ତୁମେ ତୁମ କାମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ କରିଛ। ଏବେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମୟ। ଜୀବନ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।”