Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Gyanesh Kumar: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍। CECଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ନୋଟିସ୍ରେ ୧୯୩ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୧୩୦ ଲୋକସଭା ଓ ୬୩ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ସୂଚନା, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
2.Rajyasabha Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଠାରୁ ଘାରିଲାଣି କ୍ରସ ଭୋଟିଂର ଭୟ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ସଂକଟ ମୋଚଟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିକେ ଶିବକୁମାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।
3.PM Kisan 22nd installment Today: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆଜି ମିଳିବ ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୌହାଟିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସମୟରେ ଜାରି କରିବେ।ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ସରକାର ବର୍ଷସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାମିଲନାଡୁର କୋଇମ୍ବାଟୁରେ ୨୧ ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
4.eriod leave: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ଦାବି କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ପେଡ୍(Paid) ପିରିୟଡ୍ ଛୁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ।" ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କଥା ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଆପଣ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱତା ସମ୍ପର୍କରେ କି ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ।"
5.Odisha News: ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ୧୧ ଦିନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ବାହାରିନରୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ୧୧ ଦିନ ଧରି ବାହାରିନରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଶ୍ର ବୁଧବାର ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କେପିଏମଜିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗତ ୨୮ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକାକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବାହାରିନର ଜୁଫେୟାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ଏୟାର ବେସ୍। ଏହି ବେସ୍ରୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲା ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଶ୍ର (ସିକନ)।
6.US-Iran War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍, ଜାତିସଂଘରେ ଏକ ବିତର୍କରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ବିତର୍କ 15 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏହି ମାସରେ ଆମେରିକା କରୁଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।
7.Odisha News: ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ । ୫୮ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମହଜୁଦ ରଖି କଳାବଜାରୀ ପାଇଁ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୬ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର (କମର୍ସିଆଲ ଓ ଡୋମେଷ୍ଟିକ) ଏବଂ ୮ଟି ଛୋଟ ୫ ଲିଟରର ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବାସେଳିସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୨ଟି ୫ ଲିଟର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୬ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୧୫ଟି ୫ ଲିଟରର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୁମ୍ଭାରପଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୧ଟି ୫ ଲିଟରର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି।
8.Baripada: ବାରିପଦା ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ନେଇ ବହଳଦାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ୨୨୦ ଅବରୋଧ ବେଳେ ତେଜିଛି ଉତ୍ତେଜନା, ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ ୯ ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘର କାଲି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।
9.Gas Crisis: ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ସିଧା ଅଭାବ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାହତ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସର ଘୋର ଅଭାବ। ବୁକିଂ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବା ପରେ ଲୋକେ ଖୁସ୍।
10.Odisha vigilance: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ASI ଅରୂପାନନ୍ଦ ଦାସ ଗିରଫ। ଢାବା ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ। ଗିରଫ ପରେ ASIଙ୍କ ଘର ସମେତ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ବଡ଼ଗାଁ ଘରୁ ନଗଦ ୩ ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ। ଭିଏତନାମ ଓ ନେପାଳର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜବତ। ଗତବର୍ଷ ମେ' ମାସରେ ଭିଏତନାମ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନା ବାବୁ।