Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:54 PM IST

1.Biju Patnaik International Airport: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ,୫.୧୫ ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ  ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 

2.Stray Dog: ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କୁକୁର କିଲିଙ୍ଗ। କାମାରେଡ୍ଡି ଓ ହନମକୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଶହ କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ୫ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଞ୍ଜେକସନ୍‌ ଦେଇ କୁକୁର କିଲିଂ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୁକୁର ମାରିବା ନେଇ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ୫ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ନିକଟରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍‌ କରିଥିଲେ।

3.Bhubaneswar: ଏକ ନମ୍ୱର ହାଟରେ ଗୁଡ଼ି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ରେଡ୍। ଡିସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ। ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକୁଥିବା ଦୋକାନୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗତକାଲି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଯୁବକ।

4.Odisha Home Department: ଗୃହ ବିଭାଗରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ତଥ୍ୟ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଖାଲି ପଦବୀର ତଥ୍ୟ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ। ପୋଲିସ ଡିଜି, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି, ଜେଲ୍‌ ଡିଜିଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ଜୁଡିସିଆଲ୍‌ ଏକାଡେମୀକୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଚିଠି। ୧୫ ତାରିଖରେ ଥିବା ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।

5.Train Accident News: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଶିଖିଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

6.Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମ୍ ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପାଟଣା ରାଜନଗରର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶୈବ୍ୟା କାବେରୀ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 

7.Ama Bus: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ଚାଲିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ଆଜି ହଟାତ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓଲ୍ହାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଚକା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର, ପାରାଦୀପ, ମାଛଗାଁ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସାରା ଜିଲାରେ ଘରୋଇ ବସ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ରୁ ଜିଲା ସଦର ମହକୁମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ଚାଲିବା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇଛି।

8.Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା ମକର ଚାଉଳ ଆଜି ପରସା ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିତିକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳଧୂପ ପରେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ମକର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।

9.IRAN Protest: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନସାଧାରଣ ଖାମେନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ତେହେରାନରେ ରାଲି କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରଣନୀତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଇରଫାନ ସୋଲତାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

10.Latest ICC ODI Rankings: "ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍" ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ODI କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ICC ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୪ ଶହ ୩ ଦିନ ପରେ, କିଙ୍ଗ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ODIରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ କୋହଲିଙ୍କ ୯୧ ବଲରେ ୯୩ ରନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କୋହଲି ODIରେ ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

