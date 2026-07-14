Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.School Close: ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
2.Iskcon rathayatra: ବିଦେଶରେ ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଇସ୍କନକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ସେନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ‘ଇସ୍କନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍’ ନାରା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପୁରୀର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହା ପରେ ଇସ୍କନ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି।
3.Kakdwip: କାକଦ୍ୱୀପ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି।
4.Dara Singh: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏ.ପି. ସିଂ। ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୁପାରିସ ଓ ସ୍ଥିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ନମିଳେ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ ବୋଲି ଏ.ପି. ସିଂ କହିଛନ୍ତି।
5.Puri: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ର ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ୍ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶୁକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୃତୀୟା ଦେବ ନୋଡାଲ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଅଂଶୁମାନ ବିଶ୍ୱାଳ ବଚସା କରିବା ସହ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍କୁ ପଶି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।
6.Prabhat Biswal BJP: ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାର ଦିନକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ ବୈଠକ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ‘ବିଶ୍ୱାସଘାତ’ ଓ ‘ଗଦ୍ଦାର’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିସହ ବିଜେଡି ସହ ଅଟୁଟ ଭାବେ ଜଡ଼ି ରହିଥିବା କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
7.Textbook Error Case: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ SCERT (State Council of Educational Research and Training)ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲିଠାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜେରା କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏକାଧିକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
8.Odisha Cabinet Meeting: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ୭ଟି ବିଭାଗର ମୋଟ ୧୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକାଧିକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪୬୦୦ କିଲୋମିଟର ନୂଆ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଦୁର୍ଗମ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
9.Samay Raina: ଲୋକପ୍ରିୟ କମେଡିଆନ୍ ସମୟ ରୈନା ପୁଣିଥରେ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ' ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ଦେବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ।
10.FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ 2026ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା କେବଳ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫାଙ୍କୁ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଧଳା-ଆକାଶୀ ନୀଳ ଜର୍ସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନେଭି ବ୍ଲୁ ଆୱେ କିଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା। ଫିଫା ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି।