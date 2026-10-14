Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Odisha Cabinet: ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜଳସେଚନ ଓ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ୪୮ତମ ବୈଠକରେ ୧୧ଟି ବିଭାଗର ୧୬ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
2.Free Textbooks: ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, କଟକ ମହାନଦୀ ୱାଟରଫ୍ରଣ୍ଟର ବିକାଶ ଏବଂ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରମୁଖ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷରେ ୨୮୪.୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୨୮.୭୦ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସେବା ସର୍ତ୍ତ, ପଦୋନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ‘ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬’କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
3.Urban Drainage Project: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସହରଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ବର୍ଷାଜଳ ଜମି ରହିବା ସମସ୍ୟା କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କଟକ ସହରରେ ମହାନଦୀ ୱାଟରଫ୍ରଣ୍ଟର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ୧୩୩.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହରର ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
4.Chhatisa_Nijog: ଆଜି ବସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ୫ ଟା ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଆସନ୍ତା ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ୨୪ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାଳଧୂପ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟର ଅନୁମୋଦନ କରିବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ।
5.CJP Protest:ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ବୁଧବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ଦଳର ସହ-ସଂଯୋଜକ ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ANI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ଗିରଫଦାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଅଟକ ରଖିବା ବୋଲି କହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଓ CJP ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
6.Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ହଟଚମଟ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ମମତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଛୁରିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ TMC ସାଂସଦ ଡୋଲା ସେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଓ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। TMC ସାଂସଦ ସାକେତ ଗୋଖଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ନିଶାସକ୍ତ ମହିଳା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଛୁରି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।
7.Boat Tragedy: ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ହାଜିପୁର ନିକଟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଘୋପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଛୋଟ ନୌକା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ୧୧ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାମପୁର ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗତାନ ଟୋଲାସ୍ଥିତ ମାତା ମହାରାଣୀ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ଜଣ ପିଲା ଏକ ଛୋଟ ନୌକାରେ ବସି ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ନଦୀର ମଝି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ନୌକାଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
8.Saudi aramco: ସାଉଦି ଆରାମକୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସାଉଦି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଧହରାନ ସହରରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ପରିସରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।
9.L Murugan Resignation: କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍. ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ଏଲ୍. ମୁରୁଗାନ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତୃଣମୂଳ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ, ମୁରୁଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଚିଠିଟି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
10.Team India Possible Playing 11: ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଚତୁର୍ଥ T20 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ହାତେଇବାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।