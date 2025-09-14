Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
1.Street Dog: ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣା ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣାହେବେ। ଆସନ୍ତା ୧୭ ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 67ଟି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ପାଇଁ ଜୋନ୍, ଓ୍ୱାର୍ଡ ଓ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୧ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
2.NIA:ପିଏଫଆଇର ବିହାର ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏନଆଇଏ ଗିରଫ କରିଛି। ପାଟନାରେ ୨୦୨୨ ଫୁଲୱାରିଶରିଫ୍ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଏନଆଇଏ) ନିଷିଦ୍ଧ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ପିଏଫଆଇ)ର ବିହାର ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିହାରର କାଟିହର ଜିଲ୍ଲାର ହାସଙ୍ଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା 39 ବର୍ଷିୟ ମେହବୁବ ଆଲାମ ଛଦ୍ମନାମ ମେହବୁବ ଆଲାମ ନାଡଭିଙ୍କୁ କିଶାନଗଞ୍ଜରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ରହିସାରିଛନ୍ତି।
3.Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ନେଇ ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ୩୦-୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି।
4.GST ହ୍ରାସ ପରେ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦକ, ପ୍ୟାକର୍ ଓ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। ‘GST ସଂଶୋଧନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ନୂଆ ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଜରୁରୀ, ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା GST ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଲାଗୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟକୁ ନ ଲିଭାଇ ତା ପାଖରେ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ’।
5.Asia Cup India vs Pakistan: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। କେବଳ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ କାରଣ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ର ଇତିହାସ କ’ଣ ରହିଛି।
6.PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ୧୮ ହଜାର ୫୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଏଥିରେ ରାସ୍ତା, ସେତୁ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଦି ରହିଛି । ମୋଦୀ ଆଜି(ରବିବାର) ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ଗୌହାଟୀରେ କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ଭୂପେନ ହଜାରିକାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଭୂପେନ ଦା'ଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି।
7.Accident: ବାଣିଗୋଛା ଥାନା ଜାମୁସାହି ଛକ ନିକଟ ରେ ଓଲାଟିଲା ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀ ବାହି ବସ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ୫ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବସଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ବସ୍ ଭିତରେ ୩୫ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବାଣିଗୋଛା ଥାନା ନିକଟ ଜାମୁ ସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମାଲ୍ ବାହି ଟ୍ରକକୁ ସାଇଡ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ବସଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି,ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ବାଣୀଗୋଛା ପୋଲିସ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବସରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ପଠାଯାଇଛି।
8.Odisha News: ମତାଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଦ ବୋତଲ ମୟ। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କ ବହିବସ୍ତନି କୁ ତକିଆ କରି ଶୋଇଥିଲେ ସାର। ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ।ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବିନୋବା ନଗର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘେରୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିମାଇ ଚରଣ ଟୁଡୁ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।
9.Odisha News: ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସହସ୍ରାକୁମ୍ଭାଭିଷେକ ଓ ଷୋଡଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଶ୍ରୀନଅରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧି। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ଵିନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଏକତ୍ର ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
10.Disha Patani: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପଟାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ଼। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବରେଲୀ ସ୍ଥିତ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ୨୫ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଗୁଳିମାଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିବା ସୁଟର୍ର ସ୍କେଚ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୁଟରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନୋଏଡା ଓ ମିରଟ୍ରେ STFର ରେଡ୍।