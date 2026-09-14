Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Ganesh Puja: ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢ଼ାରଜା ଦେହେରୀପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଗଣେଶ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପେଣ୍ଡାଲର ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
2.Orangutan: ନନ୍ଦନକାନନରେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜ୍ୱର କେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କମିଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସହ ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
3.Nuakhai: ରାତି ପାହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ସହ ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି।
4.UCC: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବା ୟୁସିସିକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଶାହଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଓ ଏନ୍ଡିଏ ଶାସିତ ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁସିସି କେବେ ଲାଗୁ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ୟୁସିସି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଶରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
5.TMC Rebel MPs: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବାଗୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ତେଜ ହୋଇଛି। କୁଚବିହାରର ସାଂସଦ ତଥା TMCର ବାଗୀ ନେତା ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ବସୁନିଆ ସୋମବାର, ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ NCPI ସହ ଜଡ଼ିତ ୨୦ ବାଗୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ ଜଣ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ BJPରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବସୁନିଆଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ୧୭ ଜଣ ସାଂସଦ ଏକାଠି BJPରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
6.Kalyan Bainsla: ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ବାଇକରଙ୍କୁ କାର୍ରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଏବଂ ଘଟଣା ପରେ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ କଲ୍ୟାଣ ବୈଂସଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମହିଳା ବାଇକର ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ମାମଲାଟି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ ଏକ କାର୍ ମହିଳା ବାଇକରଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରେ କାର୍ଟି ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୋଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
7.Disha Salian Death Case: ଦିଶା ସାଲିଆନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ମାମଲାରେ CBI ଏତଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ CBI ଏହି ମାମଲାରେ FIR ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଶାଙ୍କ ବାପା ସତୀଶ ସାଲିଆନଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ CBI ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସତୀଶ ସାଲିଆନ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ନିଲେଶ ଓଝାଙ୍କ ସହ CBI ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ଝିଅ ଦିଶାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
8.Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାର (ଲାବୋରୋଟୋରୀ), ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହଷ୍ଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଫେସର,ଅଧ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରର୍ଟ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁନାହିଁ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବସ୍ ସେବାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
9.Odisha News: ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୪ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ସହ ଗାଡ଼ି ଓ ଲୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
10.Jemima Goldsmith: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଗ୍ଗଜ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଜେମିମା ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜେମିମା ଆରବପତି ଫାଇନାନ୍ସିୟର କ୍ୟାମେରନ୍ ଓ’ରେଲିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜେମିମା ଓ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗତ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। କାମ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାରର ଘନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।