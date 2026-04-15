Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.Biju Lagecy: ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ନେଇ ସୌମ୍ୟ ରଂଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାହସ ଓ ରାଜ୍ୟପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବା, ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଦଳ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ଥାପନ ହେବା କଥା କିଏ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେପଟେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଦଳ ଗଢିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକେ ଆସିବେ। ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବାଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁ।
2.Fake Note: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ୮ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ। ବ୍ଲକ ଛକରୁ ୧୬୯୫ ଖଣ୍ଡ ଫେକ୍ ୫ ଶହ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। କାର୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜାଲି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ସହ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସୋନପୁର ପୋଲିସ। ଗିରଫ ୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାଜପୁରର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ର ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସେମାନେ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି।
3.Bhubaneswar: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ସାଲିଆସାହିର ନାବାଳିକାଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ୟୁସନ ପାଖରୁ ନାବାଳିକାର ସାଇକେଲ ଓ ବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍।
4.Weather Report: ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗରମରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଜନ ଜୀବନ। ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ମେଷ ରାଶିରେ ହୋଇଥିଲା। ବୈଶାଖ ଆରମ୍ଭରୁ ହଠାତ୍ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମି ଦିନରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ବୋଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହ ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ୧୩ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି।
5.Mohammad Moquim: ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ପରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୁବ ଶକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମାବେଶ ସ୍ଥଳରୁ ସେ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ନିଲମ୍ବିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ। ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା।
6.Pawan Kheda: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୱନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୱନ ଖେଡ଼ାଙ୍କୁ ଆସାମ କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
7.AAP MP Ashok Mittal: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଘର ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ବେଶ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପନେତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏହି ମାମଲାରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ଏହାକୁ "ଟିପିକାଲ ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଇଲ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
8.Pawan Khera Controversy : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରା ମାମଲାରେ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପବନ ଖେରା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ।
9.Bhubaneswar News:ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକ ନୟାଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି, ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ।
10.Odisha High Court: ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ବଳବତ୍ତର। ମୁନାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପର୍କିତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି ମୁନା ମହାନ୍ତି।