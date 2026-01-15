Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 15, 2026, 03:53 PM IST

1.Matrimony Fraud: ଗୁରୁବାର ପାହାଳ ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଏବଂ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୨୨.୭୦ ଲକ୍ଷ ଚଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟାକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ରଞ୍ଜିବ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ନକଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରି ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତୁଷାର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ରାୟଗଡ଼ାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଥାକଥିତ ଭାଇ ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

2.Odia Ashmita: ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଛି। ବ୍ଲକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗ ସାଏ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରରେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଚିଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଲେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା ବୁଝିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରଯାଇଛି।

3.Anu Garg: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାରବେଳ ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଖାଲି ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 
ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଥିଲା। ଗର୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

4.NIA DG: ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଲେ ନୂଆ NIA ଡିଜି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ଜଣେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (ଏନଆଇଏ)ର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସଦାନନ୍ଦ ଦାତେ ଡିଜିପି ହେବା ପରଠାରୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରୱାଲ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ। ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏନଆଇଏ ଡିଜି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧, ୨୦୨୮ ରେ ଅବସର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବେ। ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ସେବା ସମୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୮ ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୂଳତଃ ହରିୟାଣାର।

5.Shilpa Shetty: ପୁରୀରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟି।ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।ସେ ତାଙ୍କ ମା ସୁନନ୍ଦା ସେଟ୍ଟି, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଗ୍ରୱାଲ ,ରବି କୁମାର ଓ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ।ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ।ଏଥିସହ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ।

6.Odisha News: ବନ୍ତଳା ରେଞ୍ଜ ବାଳୁଅକଟା ଗାଁରୁ ଅସୁସ୍ଥ ମାଈ ହାତୀ ଠାବ ଘଟଣା। ବୋମା ଖାଇ ହାତୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୂଚନା। ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୬ଦିନ ତଳେ ହାତୀଟି ବୋମା ଖାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ହାତୀ ପାଟିରେ ହୋଇଛି ଗଭୀର କ୍ଷତ, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କରୁଛି ଚିକିତ୍ସା। ଅସୁସ୍ଥ ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀର ବୟସ ୬ରୁ ୭ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ। ପଶୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବୋମା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଖାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ।

7.Maharashtra Poll: ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମ ସମେତ ୨୯ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମତଦାନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୯ଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଆଜି ଚାଲିଛି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ୩୨ ଜିଲ୍ଲା କାଉନସିଲ ଓ ୩୩୬ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଟ ହେବ ।

8.Weather Report: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶୀତ ତିନି ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିପରୀତ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସକାଳେ ପାରଦ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା। ପାଲମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨.୩ ଡିଗ୍ରୀ, ଆୟା ନଗରରେ ୨.୭ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧-୨ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଥଣ୍ଡାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୧ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିବାନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ।

9. Nisha: ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣା। ସଦର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଗିରଫ ସମ୍ଭାବନା। ୧୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦନଭାଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ୨ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ନିଶାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍‌ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ନିଶାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

10.CM MOhan Majhi: ନିବେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାରି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ (୧୬ ଜାନୁଆରି) କୋଲକାତାରେ ଏକ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

