Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Ratha Yatra 2026: ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନିଟି ରଥ ସଜାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁଚାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
2.Ratha Yatra: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷାରେ ୧୩ ହଜାର ୫୦୦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୨୩ ଜଣ IPS ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ସହରକୁ 'ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ଜବତ ସହ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଡଭାଇଜରୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
3.Ratha yatra 2026: ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି Capital Region Urban Transport (CRUT) ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଆମ ବସ୍’ ସେବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। CRUT ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ୯୯E, ୮୦E, ୮୨E, ୮୪E, ୮୧E, ୮୯E, ୮୭E, ୮୮E, ୧୨E, ୩୭E, ୩୯E, DD1 ଏବଂ AS ରୁଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସହଜରେ ପୁରୀର ତାଳବଣିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।
4.Odisha Police: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO)ରୁ ଦୁଇଟି କମିଶନ ତଦନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫାଇଲ୍ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହି ମାମଲାରେ IAS ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ବର୍ମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ (IO)ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ଫାଇଲ୍ର ସନ୍ଧାନ ଓ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି।
5.Textbook Error: ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, SCERT କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ପୁସ୍ତକରେ ୧୭୦୩ଟି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଜିକାଲ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
6.Digital Hundi: ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ, ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ସହ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।
7.Mamata Banerjee: ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକାର ୧୨, ୧୩ ଓ ୧୪ ନମ୍ବର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 'ସୁପର ସିରିଜ୍' ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଜେତା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେବ। ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକାର ୧୨, ୧୩ ଓ ୧୪ ନମ୍ବର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 'ସୁପର ସିରିଜ୍' ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଜେତା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେବ।
8.Dhirendra Shastri Brother: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମକୁ ନେଇ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜମି ବିବାଦ ଓ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ପୀଠାଧୀଶ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଗର୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଙ୍କିତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ରାଜନଗର ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଲାସି ଜାରି ରଖିଛି।
9.Nand Kishore Goenka: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଓ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଐତିହାସିକ ଓ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅଗ୍ରୋହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ‘ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସିଟି’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୩୨ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରେ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚାରି ଭାଇ ମିଶି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ସହ ଉଦ୍ୟମିତା ଓ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ।
10.ICC New Format: ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ (ODI) ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ICC ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ନୂଆ ଫର୍ମାଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'ସୁପର ସିରିଜ୍' ଏବଂ 'ସୁପର-୭' ଫର୍ମାଟକୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକାର ୧୨, ୧୩ ଓ ୧୪ ନମ୍ବର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 'ସୁପର ସିରିଜ୍' ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଜେତା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେବ।