Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Raja Sankranti: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମିଥିବା ବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳ, ଲୋକଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମହିଳା ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଏହି ପର୍ବ ଭାଇଚାରା ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି।
2.School: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛୁଟି ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ୧୮ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଖୋଲିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଆଉ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ।
3.Chameli Ojha: ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ମୋବାଇଲ ଛଡାଇବା ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ। FIRରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଚାମେଲି। ଅନ୍ୟପଟେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ । ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ସୋଫିଆ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ସମପକ୍ଷରେ ବାହାରି ସୋଫିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ।
4.PM Modi On US Iran Peace Deal: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ, ଏବଂ ଗତିବିଧି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ଆଣିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି କରିଛି। ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
5.Patanagarh: ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି।
6.Weather Update: ଦେଶରେ ଏବେ ପାଗର ମିଶ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏକପଟେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରି-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଓ ଗରମ ପବନ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଜରାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର୍ ସମେତ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
7.PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୨୦ ତାରିଖର ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୫ ମିନିଟ୍ରେ ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ୧୧ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଷାଣୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ସେ ଦିନ ୧୨ଟା ୫୫ ମିନିଟ୍ରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜନସଭା ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବେ।
8.Social Media: ଶିଶୁଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଅର୍ ଷ୍ଟାରମର୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ୨୦୨୭ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
9.Entertainment News: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ ହୋଇଛି। ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ମାମଲାରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପିଟିସନ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବିଧାୟକ/ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଥିଲେ । ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଏତଲା କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ । ଅନୁଭବ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଖଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୁଜିତଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରହିଛି ।