Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମିଥିବା ବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳ, ଲୋକଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 15, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:19 PM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news0 min ago
2
Kendrapara32 min ago
3
weather report54 min ago
4
Actor Anubhav Mohanty1 hr ago
5
Odisha news1 hr ago