Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Campus Election: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ନିଜର ଛାତ୍ର ନେତା ବାଛିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
2. Cockroach Janata Party: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ନେତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ସମେତ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (SC/ST) ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସବ୍-ଡିଭିଜନର ACP ବିବେକ ଭଗତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି FIR ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, FIRରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋଜି ଓ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସହ CJP ନେତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ସୌରଭ ଦାସ, ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କା ଓ ରତ୍ନା ସିଂହଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ACPଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ଓ ଜାତିସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏଥିରେ ଉଠିଛି। ତେବେ ଏହା ଅଭିଯୋଗ ମାତ୍ର; ମାମଲାର ସତ୍ୟତା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
3.Durga Puja 2026: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଦଶହରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂଜା କମିଟି ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
4.Rajendra University: ବଲାଙ୍ଗିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ପୂଜା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜିଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହ ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
5.Puri News: ପୁରୀର ସମଙ୍ଗ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସେଳୀ ସାହିର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ପୋଖରୀରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
6.Weather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନରହିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
7.Srimandira: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଳଧୂପ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାସ ତମାମ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ରୁ ୭ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧାଦାମୋଦର ବେଶ ବା ରାଇଦାମୋଦର ବେଶ ହେବ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ରେ ଠିଆ ପହୁଡ଼ ଏବଂ ରାତି ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
8.Ankita bhandari Case: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଙ୍କିତା ଭଣ୍ଡାରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ କଥିତ VIPଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପରିବାର ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ମାମଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା କଥିତ VIPଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
9.Bhadrak: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ୪୫ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଟିଆପାଳ ମଧୁସୂଦନ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରୁ ଏହି ଚାଉଳ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କସିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି।
10.IND vs WI, 5th T20I Match: ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଏବେ ୨-୨ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଏଯାଏଁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଦମ୍ଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଦଳର ବ୍ୟାଟର୍ମାନେ ଭଲ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏବେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଜିତି ସିରିଜ୍ ହାତେଇବାକୁ ଉଭୟ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ର ତାରିଖ, ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।